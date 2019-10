Balul Comunității Arădene – un eveniment filantropic, într-un cadru de excepție

ARAD. Balul Comunității Arădene are la bază un concept original, care își propune să devină un eveniment de tradiție în peisajul filantropic al județului Arad. “Prin acest eveniment, dorim să atragem cât mai multe persoane fizice și companii, care să sprijine semenii aflați în dificultate și, în egală măsură, să susțină și să încurajeze perspectivele de viitor ale tinerei generații. Astfel, sumele încasate vor fi redirecționate către premierea olimpicilor arădeni și a tinerilor cu rezultate deosebite în domeniul cunoașterii, artei, sportului – eveniment care se desfășoară anual în cadrul galei Comunitatea Arădeană Sprijină Performanța”, au precizat organizatorii evenimentului.

Evenimentul se desfășoară sub înaltul patronaj al Ambasadei Franței în România, care, începând cu ediția din 2019, a decis instituirea unui premiu special intitulat Prix d’excellence de l’Ambassade de France en Roumanie, purtând semnătura ambasadorului Franței în funcțiune în România. În cadrul acestei gale, în fiecare an sunt premiați 200 de copii, unde fiecare copil este recompensat cu premiu în bani, în valoare de 400 lei, diplome de merit, însemne personalizate, burse la universitățile din Arad și participare la tabăra olimpică, organizată anual la Castelul Csernovics din Macea.

“Într-o varietate copleșitoare de voci, costume, decoruri și lumini, veți fi martorii primului eveniment de o asemenea anvergură din orașul nostru. O echipă de peste 100 de oameni, însemnând soliști vocali, dansatori, balerini, lumini, sunet, butaforie, mașiniști și-au dat mâna pentru această amplă producție”, au declarat organizatorii.

Deschiderea evenimentului va fi făcută de actorul și directorul Teatrului Clasic Ioan Slavici, Bogdan Costea, urmată de Halloween Around The World – un spectacol cu momente deosebite de muzică și coregrafie din filme muzicale celebre, cu mare succes la publicul din întreaga lume: Phantom of the Opera, Cats, Beauty and the Beast, Sister Act, Singin’ in the rain.

Spectacolul va continua până la ora 23:00 cu Balul Comunității Arădene – un moment de socializare, dans și etalare a costumelor originale de Halloween, în atmosfera întreținută de DJ Yanis – rezident Bamboo Club București.

Distribuția spectacolului:

Ada Petra Mîrza -Metalhead, Mezzo-Soprano

Andrei Petruș – Tenor X-Factor

Sara Gheorghe – Percuționist – Romanian Youth Orchestra

Corul Colegiului Sabin Drăgoi Arad – Eutherpe

Dirijor: Cristina Cameniță

Baletul Balului Comunității Arădene

Studenți din cadrul Universităților Arădene “Aurel Vlaicu” și “Vasile Goldiș”

Coregraf: Florin Mariș

Biletele se pot achiziționa de la casieria Teatrului Clasic “Ioan Slavici” Arad, dar și din alte locații partenere.