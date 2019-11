Balul Comunității, un eveniment filantropic de înaltă clasă

„Împreună putem schimba destine!” Sub acest slogan Asociația Europeanul și-a propus să organizeze Balul Comunității Arădene și se pare că arădenii, oameni de afaceri și antreprenori, au răspuns pozitiv invitației. Aurelian Boiț, președintele Asociației Europeanul, este cel care a stat în spatele acestui eveniment, și a reușit alături de echipa sa și de parteneri să ofere Aradului un altfel de eveniment. Balul Comunității s-a desfășurat vineri, 1 noiembrie, la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad. Costumați, arădenii au pășit pe covorul roșu de la intrare și după câteva momente de socializare în foierul Teatrului, s-a dat start spectacolului. Fragmente de operă, dans și balet, toate au făcut ca Balul Comunității Arădene să se remarce prin eleganță și bun-gust.

„Cred cu acesta, Balul Comunității Arădene, este un proiect cu impact major asupra societății civile din Arad și ne-am dori să devină un eveniment de tradiție în peisajul filantropic al județului Arad. Gândit încă de la început ca un proiect amplu, evenimentul și-a propus să atragă cât mai mulți cetățeni, dar și companii, care să sprijine semenii aflați în dificultate și, în egală măsură, să susțină perspectivele de viitor ale tinerei generații. Astfel, sumele încasate vor fi redirecționate către premierea olimpicilor arădeni și a tinerilor cu rezultate deosebite în domeniul cunoașterii, artei, sportului – eveniment care se desfășoară anual în cadrul galei Comunitatea Arădeană Sprijină Performanța”,a declarat Aurelian Boiț.

Balul a fost, după cum aminteam, unul tematic: „Halloween Around the World”. În prezentarea directorului Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, Bogdan Costea, cei prezenți au fost părtașii unui spectacol cu momente deosebite de ̆ ̦ precum: Phantom of the Opera, Cats, Beauty and the Beast, Sister Act, Singin’ in the rain.

Printre cei care au făcut parte din distribuția spectacolului se numără: Ada Petra Mîrza -Metalhead, Mezzo-Soprano, Andrei Petruș – Tenor X-Factor, Sara Gheorghe – Percuționist – Romanian Youth Orchestra, Corul Colegiului Sabin Drăgoi Arad – Eutherpe – Dirijor: Cristina Cameniță. De asemenea, coregraful Florin Mariș a pus în scenă momente de balet formând o trupă deosebită din studenții din cadrul celor două universități arădene.