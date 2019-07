Bani dați pe apă de ploaie

Decizia ca agenții economici arădeni să plătească o taxă pe apa de ploaie, intrată în vigoare în urmă cu un an, este aspru criticată de firme, dar și de consilierii opoziției.

„Firmele arădene au ajuns bătaia de joc a celor de la Compania de Apă, fiind nevoite să plătească facturi de zeci de mii de lei pentru apa de ploaie. Este strigător la cer ce se întâmplă în Arad, unde patronii plătesc mai mult pentru apa de ploaie decât pentru gaz, curent sau apa potabilă. Această situație este generată de o hotărâre votată anul trecut în Consiliul Județean de către reprezentanții PNL, iar noi am spus încă de la acel moment că este inacceptabil ca să taxăm și apa de ploaie. În curând, Marinel Cionca o să ne pună taxă și pe aerul consumat, ca să aibă PNL bani de sifonat prin instituțiile din subordine. Am primit nenumărate sesizări în ultimele săptămâni de la oameni de afaceri disperați, care au de plătit 5.000, 7.000, 10.000 de lei pentru apa de ploaie. Această situație trebuie discutată de urgență în Consiliul Județean Arad și va trebui să luăm măsurile necesare pentru a elimina definitiv această taxă, care nu există în alte județe. Mai ales că legislația a fost modificată prin OG 114/2018, unde se precizează faptul că taxa poate fi instituită în cazul în care e absolut necesar, adică societatea are probleme financiare grave, nu mai poate plăti salariile, e în prag de faliment etc. Nu există nicio justificare serioasă pentru această taxă aberantă, care așa cum am mai spus trebuie eliminată urgent. Sper ca domnii de la PNL să mai aibă o fărâmă de bun simț și să fie de acord să desființăm taxa pe apa de ploaie în prima ședință a Consiliului județean”, declară consilierul județean PSD Adrian Butunoi.