Barajul, mai important decât Chindia

Mâine, de la ora 14, la Șiria, UTA dă piept cu Chindia Târgoviște, în ultimul meci al sezonului ligii secunde. Așa cum era de anticipat, pe teren nu va fi cea mai bună echipă pe care antrenorii o au la dispoziție.

„Din jucătorii care sunt, va trebui să țin cont de oboseală, de faptul că unii au jucat aproape toate minutele din campionat, plus că avem unii accidentați, sau vin după probleme medicale. În plus, Chindriș e la limită cu cartonașele. Oricum, toți cei care intră în teren trebuie să se ferească de cartonașul roșu, o să le spun acest lucru băieților. E nevoie ca la baraj să avem toți jucătorii apți, dar ne dorim victoria și împotriva celor de la Chindia. Nu va fi deloc un meci de vacanță, târgoviștenii vin, probabil, să joace cu ambiție, să ne învingă. Chiar dacă vom face schimbări în echipă și locul 3 e asigurat, e bine să terminăm cu o victorie” – a declarat Roșu.

Tănase și Burlă vor trei puncte

Doi dintre jucătorii care ar putea intra pe teren, Burlă și Tănase consideră că e nevoie de o izbândă, măcar pentru moral.

„Nu e deloc doar un antrenament cu public. Nu ne dorim ca oaspeții să ne dea cu terenul în cap, mai ales că – se știe – i-am bătut acasă cu 3-0 și vor să-și ia revanșa. În plus, trebuie să ne menținem forma fizică, să fim motivați până la ultimul meci” – a spus Tănase.

La rândul său, Bogdan Burlă a declarat: „Preferam să fie un meci decisiv de promovare, dar asta e, sperăm să-l câștigăm și să avem moral la jocul de baraj. Trebuie să batem indiferent cine va intra pe teren. Sincer, nu mă gândeam că terminăm pe loc de baraj, credeam că vom promova direct. Nu suntem în vacanță, suntem profesioniști și trebuie să ne facem datoria până la capăt”.