Bărbatul care a violat șase copii, trimis în judecată

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chișineu Criș au finalizat rechizitoriul prin care au dispus trimiterea în judecată a bărbatului care a violat șase copii. În luna martie, Gheorghe Colompar a fost arestat preventiv pentru faptele sale, aflându-se după gratii și acum. Victimele bărbatului sunt copii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani. Potrivit procurorilor, Gheorghe Colompar, i-a abuzat pe copii în 2 martie 2017, în intervalul orar 20:30-22:00. „Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş, prin rechizitoriul din 25 aprilie 2017, au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Gheorghe Colompar aflat în stare de arest preventiv sub aspectul săvârşirii a şase infracţiuni de viol. Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în data de 2 martie 2017, în intervalul orar 20:30 – 22:00, inculpatul Gheorghe Colompar a întreținut relații sexuale orale cu un număr de şase copii, cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani, respectiv persoanele vătămate B.E., C.M.I., B.I.F., R.N.A., C.M. și D.E.A., sub amenințarea unor violențe și profitând de vârsta fragedă a persoanelor vătămate. Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Chişineu Criş, spre competentă soluţionare”, se arată într-un comunicat de presă.