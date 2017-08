Barză electrocutată la Şilindia!

Un pui de barză care nu ştia să zboare a murit electrocutat, săptămâna aceasta, în localitatea Satu Mic, comuna Şilindia. Înaripata a rămas atârnată mai bine de 24 de ore de un stâlp electric, după ce a atins firele de medie tensiune. Câţiva săteni s-au agitat să facă ceva pentru că au crezut că pasărea moartă e barza-mamă şi se temeau că, fără ea, cei doi pui rămaşi în cuib vor muri. S-a luat legătura cu mai multe asociaţii ale iubitorilor de berze, dar şi cu reprezentanţi ai E-Distribuţie Banat pentru a interveni în situaţie. În cele din urmă, joi după-masă, electricienii au dat jos pasărea moartă, iar cei care au asistat la întreaga operaţiune au stabilit că „e un pui de barză care a încercat să zboare şi s-a curentat la al doilea stâlp de la cuib. Bine că n-a murit barza-mamă, că atunci probabil mureau şi cei doi pui, că nu avea cine să-i hrănească. Acum a rămas numai un pui în cuib, celălalt, mort, a fost dat jos…” – ne-a spus primarul Rovin Mariş, care s-a deplasat la Satu Mic după ce Jurnal arădean/ Aradon l-a informat în legătură cu barza moartă.

Edilul comunei Şilindia ne-a povestit că un incident asemănător s-a întâmplat în urmă cu o săptămână, în satul Luguzău. „Un pui de barză a încercat să zboare, a sărit din cuib şi nu a mai putut sări înapoi. Am intervenit, l-am prins şi l-am urcat înapoi în cuib. Asta după ce am luat legătura cu patru asociaţii care mi-au spus că nu pot face nimic… Dacă nu am fi reuşit să îl punem în cuib, puiul nu ar fi supravieţuit, în ciuda faptului că am încercat să îl hrănim…” – ne-a spus primarul Rovin Mariş.