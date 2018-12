Bătaie de joc în Micălaca. Zăpada aruncată pe trotuarul curățat

ARAD. „Atât sâmbătă, cât și duminică am curățat în fața casei. Am curățat trotuarul, am curățat calea de acces către garaj, înspre stradă. Ne-am făcut datoria de cetățeni plătitori de taxe pentru că, până la urmă, asta e normalitatea. Luni dimineața când a fost trimisă lama aceea pe strada noastră pentru a curăța șoseaua, domnul care a condus autospeciala a împins zăpada pe spațiul din fața casei mele, spațiu pe care tocmai îl curățasem. Astfel că a trebuit să mă pun să îndepărtez zăpada aruncată de lamă. Se poate observa în fotografiile pe care le-am făcut după ce domnul a trecut cu lama pe stradă că ne-a dat, din nou, de lucru”, ne-a transmis cititorul nostru.