Bătaie de joc la „Motorul”

Am lăsat până în ultimele zile să se lucreze la gazonul sintetic de la stadionul „Motorul”, pentru a nu putea fi acuzați că scriem în necunoștință de cauză. Am fost astăzi acolo, dar ce am văzut este de râs, dacă nu ar fi de plâns. Nu vorbim despre comparații cu terenurile similare din Ungaria, Gyula, sau Debrecen, pentru că sunt la ani lumină față de ceea ce este acum pe „Motorul”. Vorbim despre „Șega”, care după atâția ani arată mai bine decât actuala lucrare din Aradul Nou. Am vrea că primarul Falcă să fie prezent la predarea lucrării, să vadă și el ce este acolo. Terenul e plin de gropi, e denivelat, arată în ultimul hal. Să nu uităm că e o lucrare nouă, ar trebui să arate ca la carte. Am făcut câteva fotografii, pe care le puteți găsi în galeria foto a acestui articol. Nu se poate ca lucrurile să rămână așa, pentru că ne facem de râs, firma Ischia Sport trebuie să spună ce se întâmplă.

„Este un teren de antrenament, nicidecum unul de joc. Eu îmi pun jucătorii în mare pericol dacă voi intra să joc acolo în campionat. Terenul e denivelat, nu se poate juca fotbal pe el” – ne-a declarat, acum câteva minute, Ionuț Popa.

Unde este masa presei?

La fel de prost stau lucrurile și în „grădina” primăriei. Masa presei a fost mutată, dar în acest moment ea nu există, sunt doar scaune într-o tribună, ce au lipite pe ele colante cu „presa”. Într-o tribună în care vor mai sta cei de la „Old-Boys”, dar și alții. Nu există masă, nu există sursă de curent, nu există acoperiș. În acest mileniu fiecare jurnalist lucrează pe un laptop. Dacă vine ploaia, ce faci cu laptopul, dar mai ales unde-l așezi? Ce condiții ne oferă „Motorul”, domnilor de la Primărie?