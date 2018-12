Bătaie în noroiul Lipovei?

Drama locuitorilor din Lipova, care stau cu „noroiul până în gât” din cauza utilajelor şi camioanelor de la carierele de piatră din zonă continuă. După cum am anunţat într-un material publicat în data de 5 decembrie, oamenii spun că la fiecare ploaie stau cu frica în sân, speriaţi că apa s-ar putea scurge de pe versanţi la ei în curţi şi case. Şi nu doar apa, ci şi pietrişul şi noroiul din carierele de piatră aflate pe dealul respectiv. În materialul „Vine potopul peste lipovani?”, publicat în urmă cu două săptămâni, arătam faptul că instituţiile statului au luat la cunoştinţă problemele din zonă, dar nu au făcut mare lucru pentru a le rezolva. Autorităţile s-au limitat la a da câteva sfaturi firmelor care exploatează piatra din Lipova, şi cam atât. Poliţia Rutieră a fost singura care a aplicat şi amenzi, deoarece tone de mâl şi noroi, aduse de pe dealul Lipovei, au fost duse de camioane pe DN 7, creând o mâzgă alunecoasă şi periculoasă pentru toţi şoferii care circulă pe acel drum.

Ar fi luat bătaie

Neînţelegerile dintre locuitorii din Lipova, care locuiesc sub dealul cu carierele, şi angajaţii firmelor care extrag piatră au culminat, joi seara, cu un scandal în toată regula. Potrivit unor informaţii pe care le-am primit, unul dintre oamenii afectaţi de noroi s-a săturat să vadă cum angajaţii carierelor de piatră îşi bat joc de drumuri şi s-a pus în faţa unui camion care transporta piatră. Acesta i-ar fi spus şoferului că nu îl lasă să treacă până când nu îi sunt curăţate roţile. De aici, povestea are două variante. Unii martori ai întâmplării spun că şoferul camionului blocat ar fi coborât din cabină şi l-ar fi luat la bătaie pe protestatarul de ocazie. Iar rănile provocate ar fi fost atât de serioase, încât omul ar fi ajuns la Spitalul Judeţean, unde a fost internat, suferind fisuri la coaste. Pe de altă parte, o altă variantă a poveştii este că ar fi existat un scandal între şofer şi protestatar, dar un scandal strict verbal. Mai mult, unele voci susţin că omul care a blocat camionul era sub influenţa băuturilor alcoolice şi, la un moment dat, ar fi alunecat din cauza noroiului şi ar fi căzut, moment în care s-a lovit la coaste.

Poliţia, la mijloc

Martorii care au asistat la scandalul din Lipova ne-au transmis că la faţa locului a fost solicitată prezenţa Poliţiei, dar şi a unui echipaj de ambulanţă, care l-a transportat pe protestatar la Spitalul Judeţean Arad. Contactaţi pe marginea acestui subiect, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad au confirmat existenţa unui eveniment la Lipova, dar încă nu au stabilit exact ce s-a întâmplat. „Pentru moment, partea vătămată nu a depus plângere la Poliţie. Cu toate acestea, poliţiştii fac verificări pentru clarificarea situaţiei”, ne-a declarat Claudiua Iuga, purtătorul de cuvânt al IPJ.

Încă un control

În altă ordine de idei, în urma nenumăratelor plângeri depuse de lipovani, referitoare la carierele de piatră din zonă, oamenii au primit un nou răspuns. Acesta a venit de la Garda de Mediu Arad, instituţie care a mai trasat şi în alte ocazii sarcini pentru firmele care exploatează piatra în zonă. De această dată, comisarii Gărzii de Mediu au venit cu termene clare: firmele trebuie să decolmateze şanţul colector din apropierea DN 7, dar şi şanţul colector şi bazinele de decantare din apropierea carierelor. Termenul pentru aceste operaţiuni a fost stabilit pentru data de 31 ianuarie 2019. Totodată, societăţile sunt obligate ca, permanent, să menţină aceste şanţuri curate şi decolmatate. Totodată, comisarii au mai stabilit şi faptul că anvelopele camioanelor trebuie spălate înainte să iasă pe DN 7, şi această măsură fiind una cu caracter permanent.