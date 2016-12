Bătaie între un student arab şi un arădean

Conflictul spontan ar fi fost provocat, spune cetăţeanul român, de către vecinul său, care a vrut să-i ceară explicaţii pentru că bărbatul i-a atras atenţia prietenei sale să nu mai facă gălăgie. Incidentul a avut loc joi, în jurul amiezii. Cei doi s-au luat la bătaie în scara blocului în care locuiesc, după ce studentul arab ar fi încercat să-l abordeze pe bărbatul din Arad pentru a-i cere explicaţii cu privire la faptul că acesta le-ar fi cerut, în repetate rânduri, să nu mai facă scandal în bloc.

„Am fost atacat de un individ arab. Aici locuiesc mai mulţi cetăţeni arabi care provoacă scandal. I-am tot rugat să păstreze linştea, mi-au adresat injurii, au zis că românii sunt hoţi, că le furăm bicicletele şi că suntem rasişti. Azi, la 12:00, (n.r. joi, 22 decembrie), am ieşit cu copilul să merg în oraş şi a ieşit după mine. M-a strigat să mă opresc, pe un ton foarte agresiv, cu o mimică a feţei care arăta că e pregătit de o altercaţie. Am încercat să aplanez starea conflictuală, spunându-i că sunt cu copilul şi că o să chem Poliţia, dar m-a înjurat şi pe mine şi Poliţia şi a zis că dacă eu le mai atrag atenţia mă bagă în spital şi mă omoară. Mi-a spus: <<fuck the Police! I kill you!>>”, a povestit arădeanul.

Contuzii

Acelaşi bărbat, ajuns la spital după ce ar fi suferit câteva contuzii la nivelul degetelor, susţine că incidentul a degenerat după ce studentul arab l-ar fi împins în lift, cu tot cu copilul pe care îl ţinea în braţe. „Am încercat să iau copilul şi să plec. În momentul când am luat copilul m-a împins, mi-am prins mâna la lift. L-am împins, că el m-a împins în lift şi am căzut peste copil. M-am speriat foarte tare, m-am ridicat şi am încercat să îl îndepărtez pe agresor şi l-am împins, l-am luat de guler şi l-am împins, căzând pe scări. Nu mi-am dorit acest incident, mai ales că eram cu copilul…”, a mai spus arădeanul.

La spital

Până la urmă, ambii au solicitat intervenţia echipajelor de la Ambulanţă şi ambii au fost transportaţi la spital. „Au fost aduse două persoane, care au suferit o agresiune, după un conflict. Un tânăr cu traumatism maxilo-facial şi celălalt cu contuzii la nivelul mâinilor. Sunt la investigaţii, tânărul este puţin mai grav. Cel lovit este un cetăţean străin, un student…”, a declarat medicul Mircea Răduţiu, şef secţie UPU Arad. Prietena studentului arab, care locuieşte cu iubitul său în acelaşi apartament, în blocul în care a avut loc incidentul, nu a dorit să vorbească despre cele întâmplate, dar a anunţat Ambasada.

De cealaltă parte, tânărul agresor din Arad care a fost implicat în acest incident a transmis că scandalul nu are nicio legătură cu rasismul, aşa cum ar fi fost acuzat de victimă şi că totul s-a întâmplat pe fondul unui conflict spontan. „Sunt nişte persoane violente. Eu nu sunt rasist, dar am dreptul să trăiesc în linişte, să îmi protejez familia. I-am respectat şi le-am cerut minimul de bun simţ, de convieţuire. Consider că un copil de un an are dreptul să se odihnească”, a precizat arădeanul implicat în conflict.

La Poliţie

Cazul a ajuns şi în atenţia Poliţiei, care va decide dacă acest incident este de competenţa lor sau dacă el va fi anchetat de un procuror. Până atunci, ambii şi-au contactat avocaţii, pentru a-şi susţine cauza.