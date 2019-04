Bătaie politică la Secusigiu: primarul PNL, acuzat că i-a fracturat nasul unui consilier PSD

Secusigiu. Anchetă penală, la Secusigiu, unde adversitatea politică s-ar fi transformat în violenţă fizică. Protagonişti sunt primarul comunei, Ilie Cheşa (PNL), şi fostul său contracandidat la alegerile locale din 2016, consilierul local Gheorghe Grad, preşedinte al PSD Secusigiu. Cei doi s-au întâlnit, duminică, la o manifestare culturală organizată de Primărie de Ziua Internaţională a Romilor, iar întâlnirea s-ar fi încheiat violent.

Acuzaţiile

Consilierul local ne-a declarat că rivalul său politic şi-a făcut loc prin mulţime când l-a zărit şi i-a cerut să plece de la eveniment, pentru că e organizat de Primărie. “Am participat la un eveniment public şi eram acolo în calitate de tată, pentru că aveam copilul care dansa în ansamblul comunei. Cum m-a văzut primarul, a venit furios la mine, m-a întrebat ce caut acolo şi mi-a cerut să plec. N-am apucat să am vreo reacţie, m-am trezit cu un cap în nas. Au intervenit consilierii săi, care l-au imobilizat ca să nu mă mai lovească. Eu m-am adresat unor poliţişti care erau în zonă, iar ulterior am mers la spital, unde s-a constatat că am fractură de piramidă nazală. Am documente medicale care atestă acest diagnostic, e posibil să fiu operat. Nu e prima dată când sunt ameninţat în public de acest primar”, ne-a declarat Gheorghe Grad.

Reacţia PSD

Referitor la acest incident, PSD Arad a transmis, luni, un comunicat de presă în care arată că “a luat act de comportamentul huliganic al primarului PNL din Secusigiu, Ilie Cheșa, care a recurs la agresiune fizică împotriva colegului nostru Gheorghe Grad, președinte al PSD Secusigiu și consilier local”.

“Nu putem decât să condamnăm acest tip de reacție, care dezonorează orice ființă umană, mai ales un politician care ar trebui să fie un exemplu comportamental în societate. Cheșa s-a manifestat precum un baron PDL-ist pe propria moșie și a uitat de orice normă de interacțiune socială care i-ar putea atribui calitatea de om”, se arată în comunicatul PSD.

Se apără

Contactat de Jurnal Arădean şi aradon.ro, primarul Ilie Cheşa neagă că l-a lovit pe consilier, afirmând că a avut doar un schimb de replici cu acesta: “Consilierul a intrat în zona în care se prepara mâncare şi l-am invitat să plece de acolo. Recunosc, a urmat un schimb de replici mai acide, dar au fost cel puţin 300 de persoane la eveniment, nu mă făceam face de ruşine să îl lovesc. Nici nu i-a curs sânge din nas, e un circ ieftin ce face”.

Anchetă

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, Claudia Iuga, a declarat că “în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infarcţiunii de lovire sau alte violenţe, cu privire la faptă, nu la persoană”. IPJ precizează că până luni nu fusese depusă nicio plângere din partea consilierului, dar poliţiştii s-au autosesizat în baza faptului că un agent aflat la Secusigiu a fost sesizat verbal după presupusul atac.