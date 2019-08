Băuturile răcoritoare cu mult zahăr vor fi taxate din septembrie. Crește și acciza la țigări

Începând din 1 septembrie, băuturile răcoritoare cu un conținut de zahăr de cel puțin 5 grame de zaharuri la 100 ml de produs vor fi taxate cu 0,8 lei/litru. Produsele care trec de 8 grame de zaharuri la 100 mililitri de conținut lichid vor avea aplicată o acciză de 1 leu pe litru.

Se încearcă prin această măsură descurajarea consumului de produse nesănătoase. Pe același sistem se bazează și mărirea accizei la țigarete de la 1 septembrie.

„La țigarete trebuie ca nivelul accizelor să fie cel puțin 60% dintr-un preț mediu ponderat care se calculează de la an la an. Suntem puțin sub, trebuie să ridicăm nivelul ca să ne compatibilizăm cu directivele europene. Crește de la 483,74 lei/mia de țigarete, la 503,97 lei/mia de țigarete”, spun reprezentanții Guvernului, pentru hotnrews.ro.