Bazar pentru copiii defavorizați din Arad

Centrul se află în renovare de peste doi ani de zile. Asociația Sharing Smiles și voluntarii acesteia au făcut posibil ca centrul să intre în renovare, iar bazarele caritabile desfășurate de-a lungul timpului le-a oferit posibilitatea de a strânge bani pentru cele trebuincioase renovării. Un astfel de bazar a avut loc și sâmbătă. Au fost scoase „la vânzare” hăinuțe, jucării sau obiecte hand made făcute de copii sau de membrii asociației. Cine a călcat pragul bazarului a oferit cât a dorit pentru obiectul luat, deoarece nu au existat prețuri. Astfel s-au strâns 335 de lei.

„Vorbim despre un eveniment cu scop caritabil care se află la a șasea ediție. Prin genul acesta de evenimente scoatem obiecte făcute de copii, făcute de noi, hand made, jucării, hăinuțe, la valorificare, să spunem așa, deoarece nu e chiar vânzare, fiecare oferă cât vrea, nu avem prețuri, și încercăm cu bănuții strânși să renovăm un centru pentru copii în Sânicolau Mic. Una dintre săli aproape am terminat-o, dar mai avem încă trei camere și băile care mai trebuie făcute, plus spațiul de joacă. Prin evenimentele acestea mai reușit să strângem și să facem mici renovări. De doi ani suntem în renovare cu centrul. Nu avem fonduri din exterior, suntem doar noi, familia, și ne este destul de greu. De aceea am recurs la evenimente de genul acesta. Ne-am propus să mai avem evenimente de gen, cel puțin o dată pe lună. Următorul eveniment va fi în luna iunie. Dacă dorește să ne mai ajute cineva avem și site oficial – sharingsmiles.info – și pagina de facebook. Când renovarea va fi finalizată copiii vor putea desfășura în acel spațiu activități recreative. Este un centru de zi, fără masă deocamdată, câteva ore pe zi în care cei mici vor face tot felul de activități: artă, informatică, sport avem de gând. Este un centru pentru toată lumea, însă noi dorim să îi ajutăm în mod speciale pe cei defavorizați. Primim orice copil, dar în special atenția noastră se îndreaptă înspre cei defavorizați. Cei de pe Tarafului îmi sunt aproape de suflet și îi văd zi de zi cum stau pe stradă în loc să stea într-un mediu educativ. Noi îi vom și pregăti pentru mediul școlar – eu fiind educatoare – și vrem să le arătăm că mediul școlar nu este numai note ”, a povestit Lorena Magyar Bundas de la asociația Sharing Smiles.