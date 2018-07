Bazinul din Subcetate, recepţie pe 15 iulie?

Când va fi efectuată, totuşi, inaugurarea bazinului de polo din Subcetate? Este o întrebare la care încercăm să răspundem de multă vreme, deoarece vorbim de o investiție de 5 milioane de euro și de o construcție destinată arădenilor. Trecem peste faptul că s-a ales ca în schimbul unui bazin olimpic de 50 de metri, care ar fi putut atrage competiții internaționale, s-a ales varianta cu două bazine mai mici, unul de 33 de metri și unul de 25 de metri. Ultima dată am abordat acest subiect pe 17 mai, în articolul „Bazinul din Subcetate, între amânări şi inaugurări”. Compania Națională de Investiții (CNI) a tot trimis notificări către Unitatea Administrativ Teritorială Arad (UAT) din cadrul Primăriei Municipiului Arad. A trecut, atenție, mai bine de un an și jumătate de zile de la terminarea lucrării şi momentul la care UAT-ul a racordat bazinul la toate utilitățile (gaz, curent și apă). Nici acum, însă, în iulie 2018, cei din Primăria Arad nu știu când va fi inaugurat bazinul. I-am contactat din nou pe cei din adminsitraţia locală, iar răspunsul primit ne-a șocat, din nou: „De la ultima discuție pe care am avut-o pe tema bazinului de polo, nu s-a mai întâmplat nimic. Nu avem nicio noutate”.

Am întrebat, aceiași reprezentanți, dacă putem să mergem pe șantier să vedem stadiul lucrării pentru a vă prezenta, dumneavoastră, imagini de pe șantier. Niciun răspuns! Lacătul este tot acolo, pe ușa de la intrarea pe șantier, de luni bune de zile.

Inaugurări, preponderent în anii electorali

Ne vedem nevoiți să reamintim că mai toate lucrările de amploare deschise în municipiu se mișcă cu viteza melcului șchiop, iar unele stau cu ușile închise, până la inaugurare cu lunile de zile. Parcă sunt toate în așteptarea unei „super inaugurări” în preajma anului electoral. Ce-i drept, lucrarea de acum nu e a primăriei, ci a Companiei Naţionale de Investiţii, care nici ea nu pare dispusă să se grăbească pentru că de lucrare tot politicul arădean va profita.

Pe lista cu lucrări ce avansează în ritm de melc putem include lejer cele două pasaje de pe centură (7 ani de la startul lucrării, niciunul gata) a căror valoarea a lucrărilor urcă an de an; stadionul UTA – 32 milioane de lei (unde lucrările au debutat în toamna lui 2014 și unde termenele au fost depăşite); pistele pentru biciclete care nu sunt folosite și nici măcar practicabile în siguranță deși sunt recepționate (un eșec am putea spune care a costat peste 27 de milioane de euro, finanțare neramburasibilă) etc.

Comisia de recepție, până pe 15 iulie

Revenind la Bazinul din Subcetate, după răspunsul sec primit de la Primăria Municipiului Arad, ne-am îndreptat, din nou, spre Compania Națională de Investiții. Iată ce ne răspund reprezentanții CNI: „Precizăm faptul că au fost finalizate probele pentru buna funcționare a sistemelor componente ale bazinului de înot. De asemenea, precizăm că în prezent se întocmește cartea tehnică a construcției și preconizăm că până la data de 15 iulie 2018, să fie convocată comisia de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție «Bazin înot de polo, localitatea Arad. Județul Arad»”.

În loc de concluzie

Așteptăm cu răbdarea cuvenită recepția acestei lucrări, amânată de multe ori, și sperăm să nu ne „lovim” de o nouă amânare, așa cum suntem obișnuiți că se întâmplă de fiecare dată prin Arad. Încheiem acest material cu o serie de întrebări retorice: De ce la noi în Arad, studiile de fezabilitate (pe bani mulți) sunt uitate prin sertare până când nu mai e nevoie de ele? De ce toate lucrările sunt tergiversate și termenele schimbate semestrial? De ce nu putem avea parte de calitate și lucrări la termen?