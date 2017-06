BC Valbon a debutat la Festivalul de babybaschet

Micuții baschetbaliști coordonați de prof. Valeria Bondor au înregistrat în primele două zile rezultatele: 21-23 TDM Akademy Satu Mare (club înființat de arădeanul Lucian Laza și soția acestuia Eniko Tarța-Laza), 16-26 cu CSȘ 4 București și 13-20 cu ACS Dan Dacian București.

La feminin, BC Valbon a trecut de TDM Akademy Satu Mare (scor 19-13) și Admar Costinești (28-3), pierzând cu Galdius Tg. Mureș (10-18).

Competitia a debutat, asa cum se întâmplă an de an, cu momentul festiv al Marșului „Micului Baschetbalist”, sportivii, antrenorii, părinții și fanii defilând pe faleza din Portul turistic Mangalia, în acordurile muzicii interpretate de fanfara „Muzica Apelor”. Întrecerea copiilor cu vârste între 8-10 ani se va încheia în weekend, săptămâna viitoare venind rândul Festivalului de minibaschet (10-12 ani), cu 214 formații la start, printre care echipele arădene CSȘ Gloria (f), BC Valbon (f+m) și ABC Best (m).