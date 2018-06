„Sperăm în evoluții bune, având în vedere că cea mai mare parte a jucătorilor au făcut parte din echipa de Under 13, clasată pe locul 14 în Campionatul Național, la care au participat 49 de echipe. Este și un bun prilej de selecție pentru formarea echipelor care ne vor reprezenta orașul, din toamnă, la Campionatele Naționale de juniori Under 13 și Under 14”, ne-a declarat prof. Valeria Bondor, președintele clubului arădean.