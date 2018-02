Beniamin Vărcuş: „Arădenii merită o parcare subterană exemplară, niciun aspect al proiectului nu trebuie lăsat la voia hazardului“

Acesta este şi motivul precis pentru care am cerut scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 10, în şedinţa de ieri, cel care viza decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din Municipiul Arad”. Nu dorim să facem opoziţie de dragul opoziţiei iar în cele din urmă primarul Falcă a avut totuşi luciditatea de a înţelege că PSD vine cu argumente solide în această discuţie. Chiar dacă în teorie soluţia concesionării sună în regulă, nu ne putem hazarda să ignorăm niciun detaliu tehnic, economic sau juridic, care ar putea periclita proiectul şi ar genera o catastrofă pentru arădeni….cum ar fi o groapă imensă în plin Centru pe termen nedefinit. Tocmai de aceea, opinăm că trebuie examinate toate aspectele în amănunt, prin consultări publice extinse cu specialişti înalt calificaţi din toate domeniile menţionate. Totul, de la faza de proiectare, până la construcţie şi ulterior exploatare trebuie analizat extrem de serios şi niciun element nu trebuie abandonat în voia hazardului. Arădenii nu îşi doresc sub nicio formă repetarea unui episod de tipul „Pistelelor de biciclete”, lucrare care lasă mult de dorit sub raport tehnic, ca să mă exprim elegant. Nu o spunem noi, ci chiar beneficiarii proiectului, adică cetăţenii, care de la inaugurare se plâng în mod constant de modul defectuos în care pistele au fost executate. Avem un precedent care nu este cazul să se mai repete. Tocmai de aceea consilerii social-democraţi doresc garanţii ! Că proiectul este fără cusur, că execuţia va fi impecabilă şi mai ales că nu ne vom alege cu unele consecinţe dezastruoase, derivate din incidente juridice ivite pe parcurs. Da, este normal să ne întrebăm ce se întâmplă dacă firma concesionară intră în faliment. Rămânem cu un crater gigantic în Piaţa Avram Iancu până la soluţionarea pe cale legală a incidentului juridic?

E doar un exemplu dintr-o mie de variabile, care prin omisiune sau superficialitate pot periclita şansa ca arădenii să aibă o parcare subterană aşa cum îşi doresc şi cum merită. Nu ne putem grăbi şi nici aborda lipsit de profunzime un proiect esenţial pentru comunitatea locală. Din acest motiv invităm la consultări specialişti din toate domeniile pentru a-şi exprima punctele de vedere fundamentate cu privire la acest subiect. Este o obligaţie morală şi faţă de generaţiile următoare care vor beneficia de această parcare, de aceea nu trebuie să privim îngust, ci responsabil”.