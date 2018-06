Berar încearcă calificarea la „Olimpiada” tineretului

Sportiva legitimată la CS Municipal Arad, concurează în perioada 20-24 iunie, la Baku (Azerbaidjan), la competiţia internaţională a junioarelor, ce are ca miză calificarea pentru Jocurile Olimpice ale Tineretului. Întrecerea olimpică a tineretului este programată în toamnă la Buenos Aires (Argentina).

Pregătită la Arad de antrenorii Ciprian Hegyi şi Carina Franiov, Iulia va evolua la toate aparatele, totalul de la individual compus urmând să conteze în clasamentul final.

România va fi reprezentată de două gimnaste, alături de Iulia Berar aliniindu-se la start şi Ana Maria Puiu (Focşani), ele fiind însoțite la Baku de antrenorul federal Nicolae Forminte, coordonatorul lotului național.

Berar speră să poată participa în acest an şi la Campionatele Europene de gimnastică artistică din august, de la Glasgow, alături de echipa de junioare a României.

Gimnasta CSM-ului a obţinut în acest an o medalie de argint la bârnă, la concursul internaţional de la Jesolo, în Italia.