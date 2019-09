Beyoncé a lansat documentarul „Making the Gift”

American Broadcasting Company (ABC) a anunţat, duminică, lansarea documentarului „Making the Gift”. Beyoncé a distribuit, pe Instagram, un scurt film de introducere pentru „Making The Gift”, care oferă o perspectivă asupra realizării noului ei album, inspirat de „Regele Leu/ The Lion King” şi de originile ei africane. De la imagini din studioul de înregistrări la realizarea videoclipurilor, filmul distribuit de artistă prezintă admiraţia ei pentru cultura africană. Documentarul care cuprinde interviuri şi arată procesul creativ, este lansat de postul ABC.

