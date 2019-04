Beyonce a lansat un nou album live, după premiera documentarului “Homecoming”

Materialul discografic, intitulat “Homecoming: The Live Album”, vine în completarea documentarului “Homecoming” lansat de Netflix miercuri. Acesta conține înregistrări din timpul prestației susținute de artistă la festivalul american Coachella, în anul 2018.

“Homecoming: The Live Album” conține 40 de piese. Printre acestea se numără versiuni live ale celor mai cunoscute piese ale cântăreței, precum “Single Ladies (Put a Ring on it)” și “Crazy in Love”, dar și o înregistrare specială a cântecului “Lift Every Voice And Sing”, o compoziție de la începutul secolului al XX-lea pentru susținerea drepturilor populației afro-americane. Aceasta este cântată de fiica cea mare a lui Beyonce, Blue Ivy. Alegerea acestui cântec este justificată de faptul că artista a fost prima femeie de culoare care a fost cap de afiș la evenimentul din deșertul Colorado.

Cântăreața, cunoscută pentru planificarea meticuloasă a fiecărui pas din carieră, a mai lansat, în 2013, un album care nu fusese anunțat în prealabil.

Beyonce Knowles, în vârstă de 37 de ani, a devenit celebră la sfârşitul anilor 1990 în calitate de membră a trupei Destiny’s Child, unul dintre grupurile feminine cu cele mai mari vânzări de discuri din lume. În 2003, în timpul unei pauze din cariera trupei Destiny’s Child, Beyonce a lansat primul ei album solo, intitulat “Dangerously in Love”. Beyonce este una dintre cântăreţele recompensate cu cele mai multe premii Grammy, primind 23 astfel de trofee – trei ca membră a grupului Destiny’s Child , 19 în calitate de artistă solo și unul pentru un album compus în colaborare cu soțul ei, Jay-Z. Beyonce a jucat şi în filme precum “Austin Powers – Goldmember” (2002), “The Pink Panther/Pantera roz” (2006), “Dreamgirls” (2006) şi “Cadillac Records” (2008).

Sursa: Mediafax