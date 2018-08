Bicicleta furata din zona Postei Mari din Timisoara: Am uitat sa o iau in apartament in seara respectiva

Alin a lăsat bicicleta legată în fața unei farmacii, vizavi de Poșta Mare, și dimineața nu a mai găsit-o. Ajutați-l să o găsească!

„Pur și simplu am uitat să o iau în apartament în seara respectivă și dimineața… la revedere. Deci recunosc… se putea preveni. Bicicleta a fost furată în noaptea de 19 pe 20 august, de pe Bulevardul Revoluției din 1989, vizavi de Poșta Mare. A fost legată cu cablu în fața farmaciei Remedia. Bicicleta este Rockrider RR5.2; culoare gri inchis. Am folosit-o câțiva ani, deci are ceva uzură. Personalizări: un suport sticlă apă, iar, daca nu le-a dat jos eu aveam ceva “curele” de plastic pe pedale (pentru a nu aluneca piciorul). Singurele date ce le am (nu știu dacă e și vreo serie de cadru aici): 1478471 – ROCKRIDER 5.2 2012 BICICLETA – 000400007500”, ne scrie Alin. Telefon: 0723 157 351.