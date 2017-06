„Bidi” – „staţiunea” din Gai

Ce altceva dacă nu o bălăceală la ştrand combate cel mai eficient zilele toride de vară? În funcţie de buget, domiciliu sau statut, arădenii aleg un ştrand sau altul. Printre opţiunile pe care le au la dispoziţie se află şi Băile Termale din cartierul Gai, administrate de Casa de Ajutor Reciproc al Pensionarilor (CARP) Arad. Ştrandul „Bidi”, cum e cunoscut în oraş. Pe perioada sezonului estival, acesta e deschis zilnic, între orele 9.00 la 19.00.

Oferta

„Bidi” are patru bazine cu apă termală, dintre care un bazin este acoperit, iar altul are hidromasaj. Un bazin e destinat copiilor, având montate o ciupercă pe care cade apa, dar şi un tobogan. În incinta ştrandului există şi o saună şi salon de masaj. „Pentru oamenii mai pudici, care doresc să facă tratament cu apă termală, avem nişte vane” – spune Constantin Zăhuţ, consilier în cadrul Consiliului Director al CARP Arad. Tot el ne asigură: „calitatea apei termale este aceeaşi peste tot”; adică are proprietăţi terapeutice similare cu apa termală de la Felix, fiind recomandată în special persoanelor cu afecţiuni reumatice.

În cadrul Băilor Termale „Bidi” funcţionează şi un cabinet de fizioterapie, unde se acordă consultaţii şi se asigură tratamentul recomandat de medic. Tot în incinta ştrandului este amenajat un teren de joacă pentru copii şi un teren de volei. La toate acestea se adaugă şi plaja pe iarbă verde, pe o suprafaţă de 1,8 hectare. Cei care doresc, au la dispoziţie paturi de plajă pe care le pot procura contra sumei de 1 leu/zi.

Preţuri

În ceea ce priveşte preţurile practicate la Băile Termale din Gai, acestea sunt diferite pentru membrii CARP şi alte categorii de persoane. Astfel, pentru membrii CARP şi elevi, biletul de intrare pe ştrand costă 5 lei pe zi, în timp ce pentru ceilalţi costă 9 lei/zi. Pentru o jumătate de oră de masaj se plătesc 15 lei. Accesul la vane costă 6 lei pentru membrii CARP şi 10 lei pentru ceilalţi.

Pentru cei care îşi propun să meargă mai des la „Bidi” există şi posibilitatea de a-şi face abonamente. Preţul unui abonament pe 30 de zile este de 80 de lei pentru un membru CARP şi 110 lei pentru un ne-membru; cu precizarea că cele 30 de intrări pe ştrand pot fi efectuate de-a lungul a 60 de zile. Există şi abonamente pe 10 zile, la preţul de 30 de lei pentru membrii CARP şi 50 de lei pentru ceilalţi; cele 10 intrări pot fi efectuate în 30 de zile. Copiii în vârstă de până la şapte ani beneficiază de intrare gratuită.

Pază şi prim ajutor

„În zilele de weekend, când e foarte aglomerat, avem contract cu o firmă de pază care asigură supravegherea ordinii în incinta ştrandului. Tot pentru zilele de weekend, în colaborare cu filiala judeţeană de Cruce Roşie, am înfiinţat un punct de acordare prim ajutor, unde se fac şi măsurători ale tensiunii arteriale şi glicemiei” – precizează Constantin Zăhuţ.

„Biblioteca pe roţi”

Începând de la 1 iulie, în incinta Băilor Termale va mai apărea un posibil punct de atracţie pentru clienţii ştrandului: „o bibliotecă pe roţi”. Rafturi de cărţi şi o bibliotecară se vor afla la dispoziţia oamenilor care vor să se relaxeze prin lectură. Cărţile împrumutate trebuie restituite la sfârşitul zilei, înainte de a părăsi ştrandul.

Peste 300 de vizitatori pe zi

În cursul anului trecut, în perioada 1 mai-30 septembrie, la Băile Termale „Bidi” au intrat aproximativ 50.000 de persoane. Adică 10.000 pe lună, ceea ce înseamnă că în fiecare zi a sezonului estival, pe ştrandul „Bidi” au intrat, în medie, 333 de persoane.