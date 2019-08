Reprezentantii Romaniei in cadrul competitiei internationale „Dancing Around the World”, care s-a desfasurat peste Ocean, s-au clasat pe locul doi dupa echipa tarii gazda, incasand un premiu de 200.000 de dolari.

Andreea Bălan a făcut cununia civilă sâmbătă, 10 august, cu George Burcea. Cei doi au o relație de patru ani și două fetițe. FOTO: Cununie civilă