Bilanț Prefectură: 35 de mii de acte verificate!

Prefectul județului Arad, doamna Florentina Horgea, a prezentat, la sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul ședinței de bilanț, „Raportul de activitate al Instituției Prefectului – județul Arad pentru anul 2017”. La ședință a fost prezent și Comisarul-șef de poliție Mihai-Dan Chirică, Secretar de stat pentru relația cu instituțiile prefectului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Prefectura și-a prezentat raportul în sala de festivități a Universității arădene de stat Aurel Vlaicu, fiind prezenți și subprefectul județului Arad, Vasilică Damian, parlamentari arădeni, reprezentanți ai Arhiepiscopiei Aradului, ai conducerilor universităților arădene „Aurel Vlaicu” și „Vasile Goldiș”, primari ai localităților din județ sau reprezentanți ai acestora, respectiv directori sau reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate.

Mulțumiri colegilor

„Momentul de bilanț al anului 2017 este un prilej, pentru mine, să le mulțumesc tuturor colegilor din aparatul propriu al Instituției Prefectului – Județul Arad, tuturor celor care au făcut ca activitatea în anul care a trecut să se desfășoare în condiții optime. Le mulțumesc, în egală măsură, structurilor MAI și MapN, ai căror reprezentanți și-au adus contribuția la bunul mers al activității în anul 2017, reușind, împreună, să încheiem anul cu rezultate bune”, a punctat prefectul Florentina Horgea.

La rândul său, reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Secretarul de stat Mihai-Dan Chirică, s-a arătat mulţumit de activitatea Prefectului județului Arad, Florentina Horgea: „Cu doamna prefect Florentina Horgea am o colaborare eficientă. Am ţinut legătura în permanenţă şi consider că şi-a făcut întotdeauna datoria, drept care, cu această ocazie, o felicit, alături de echipa ce i-a stat alături”.

Verificarea legalității

Nu mai puțin de 35.024 acte au fost supuse controlului legislativ de către Prefectura Arad. Dintre aceste acte 25.205 sunt dispoziții ale primarilor și 9.819 sunt hotărâri ale consiliilor locale. „Faptul că au fost apreciate ca nelegale un număr de 15 acte administrative din care 8 hotărâri adoptate de consiliile locale şi 7 dispoziţii emise de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Arad, este un reper de profesionalism și seriozitate de care administrația publică a județului Arad a dat dovadă în anul care a trecut. Se poate observa că administrația publică locală din județul Arad lucrează într-un sistem aproape unitar, ceea ce ne îndreptățește să credem că cele 2 sesiuni de instruire care au avut loc în anul 2017, cu primarii și secretarii unităților administrativ teritoriale și-au dovedit eficiența și vom continua această bună practică și în continuare”, a mai punctat prefectul Horgea.