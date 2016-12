Bilanţul unor sărbători îndurerate

Viteza, neatenția la volan, vorbitul la telefon, lipsa unei conduite preventive, mulți cai putere și nervii sunt principalii „vinovați” pentru producerea accidentelor rutiere din ultima perioadă. Din păcate, în continuare, foarte mulți arădeni sunt implicați în accidente, unele groaznice, altele doar cu pagube materiale. Conform statisticilor furnizate de Serviciul Județean de Ambulanță Arad, în perioada 15 – 27 decembrie au avut loc nu mai puțin de 20 de accidente care, din nefericire, s-au soldat cu patru morți.

Din totalul de 32 de victime implicate în aceste accidente, 24 au fost spitalizate, șapte dintre acestea în stare gravă. Alte patru persoane au refuzat spitalizarea, acestea suferind leziuni minore. Pentru mulți din cei implicați în aceste accidente, Sfintele Sărbători s-au transformat într-un adevărat coșmar. Unii sunt și acum la secția de Terapie Intensivă și se zbat pentru viața lor, în timp ce alții au plătit prețul suprem.

A intrat cu BMW-ul direct în pom

Mai departe vă vom enumera câteva dintre aceste accidente care, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, din cauza vitezei excesive ori pur și simplu a neatenției, au adus multă durere și au distrus familii. Unul din primele accidentele soldate cu deces din această statistică este cel care s-a consumat pe 17 decembrie, în jurul orei 21:30, la intrarea în Păuliș. Atunci, un tânăr șofer, de doar 23 de ani, a intrat cu mașina direct într-un pom, mașină în care se afla doar el. Acesta nu purta centură și avea viteză. Decesul s-a produs instantaneu, leziunile pe care le-a suferit fiind incompatibile cu viața.

Destine distruse brutal

De departe, cel mai violent accident a avut loc chiar după Crăciun, luni, 26 decembrie, după ora 21:00 și care s-a soldat cu doi morți și alți cinci arădeni răniți grav. Impactul nimicitor a avut loc în localitatea Șicula iar, din ceea ce ne-au relatat polițiștii, de vină ar fi chiar cel care și-a pierdut viața alături de proaspăta lui logodnică, deoarece a efectuat o manevră de întoarcere fără să se asigure. De cealaltă parte, martorii spun că autoturismul care le-a curmat viața avea viteză foarte mare, fiind în localitate. Din nou, vorbim de viteză excesivă, neatenție, fapte care au dus la un final tragic.

Seria accidentelor continuă

Marți, 27 decembrie, în jurul orei 22:45, la numărul unic de urgență era anunțat un accident pe autostrada Arad – Timișoara. În urma acestuia au rezultat două victime. Șoferița de 61 de ani a suferit traumatism de bazin și braț, acest caz fiind puțin mai grav, iar cealaltă victimă, un bărbat tot de 61 de ani, s-a ales doar cu o sperietură fiind confuz la momentul sosirii salvatorilor. La nici douăzeci de minute distanță, în jurul orei 23:00, salvatorii au fost anunțați că la intersecția străzilor Oborului cu Nicolae Bălcescu, din municipiu, două mașini s-au lovit violent. În urma accidentului au rezultat trei victime, din care una a fost transportată la UPU, aceasta necesitând îngrijiri medicale. Ultimul accident, mai notabil, este cel care s-a produs pe raza localității Odvoș, din județul Arad, miercuri, 28 decembrie, puțin după ora 8:30, când un autoturism a părăsit carosabilul și s-a răsturnat. În mașină se aflau trei persoane, conștiente, care au ieșit singure din mașina rostogolită. Din fericire, în acest caz vorbim doar de pagube materiale.

Prețuiți viața voastră și a celorlalți!

Gândiți-vă la cei dragi atunci când urcați la volan. Nu fiți nervoși și agresivi și nu consumați alcool. Asigurați-vă de mai multe ori la intersecții și depășiri, căci o secundă poate fi fatală. Vorbim de autoturisme care cântăresc de la 1,5 tone în sus, ori, dacă înmulțim cu viteza eliberată de ambele autoturisme care se ciocnesc, impactul este unul pur și simplu devastator pentru corpul uman. Puneți viața înaintea orgoliilor și adoptați conduita preventivă, căci doar așa acest fenomen poate fi redus.

Au carnet de nici un an

„Potrivit celei mai recente statistici, realizată la nivel național, am observat că nu mai puțin de 1.602 accidente au fost generate de persoane care și-au luat permisul în acel an. Adică fără să aibe o vechime mai mare de un an. Dacă vorbim de o experiență de minim doi ani de șofat, acestea scad de cinci ori, adică undeva la 370 de accidente. Conform acestor statistici, deducem că aceștia sunt cei mai expuși riscului de a produce accidente rutiere, unele dintre ele foarte grave”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, comisar Constantin Crainic, din cadrul Serviciului Rutier Arad.