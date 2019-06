Bîlcea acuză: „Fifor nu a făcut nimic pentru Arad”

„Fifor nu a făcut nimic pentru Arad în calitate de senator şi de ministru, dar acum se vrea preşedintele României. Anunţul acesta arată nivelul foarte jos la care a ajuns PSD, dacă acest politician are curajul să-şi depună candidatura pentru o astfel de funcţie. Are zero proiecte reuşite pentru Arad, în calitate de senator şi ministru. A fost plimbat pe la ministere şi a reuşit să se facă de râs la Ministerul Apărării Naţionale, prin declaraţii iresponsabile cu privire la rachetele de la baza Deveselu, care au pus în dificultate diplomaţia României. Ultima ispravă a fost anunţul cu privire la o aşa-zisă fraudare a votului din 26 mai, cu privire la referendum. Fifor se gândeşte să conteste legitimitatea şi chiar valabilitatea votului prin care românii au spus nu corupţiei şi subordonării politice a justiţiei. De altfel, parlamentarul PSD a fost unul dintre apărătorii necondiţionaţi ai lui Liviu Dragnea, unul dintre cei care au tras România înapoi în ultimii ani. Fifor a demonstrat că pentru el politica nu se face cu responsabilitate şi măsură, înseamnă de fapt o fugă neîncetată pentru funcţii tot mai mari”, a mai declarat Sergiu Bîlcea.