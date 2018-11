Bîlcea: „Deputatul Tripa nu ştie de ce este bine să accesăm fonduri europene!”

Îl anunţăm pe această cale că nu este niciun risc, am semnat de mult timp finanţarea drumului prin POR, este foarte rău că un deputat de Arad nu ştie acest lucru. Nu căutăm finanţare, o avem deja. Este trist că habarnistul deputat Tripa nu ştie de ce este bine să accesezi fonduri europene. Cele 32 de milioane de lei de care vorbeşte parlamentarul incompetent sunt câştigate de arădeni, nu pierdute. În timp ce toată lumea încearcă să acceseze bani europeni şi să dirijeze banii guvernamentali şi ai autorităţilor locale spre alte proiecte, deputatul PSD Tripa se miră. Aradul are proiecte şi are capacitatea să atragă fonduri europene mai mult decât alte judeţe. Aşa se explică mutarea proiectului pe fonduri europene. M-aş fi aşteptat ca deputatul Tripa să intervină eventual la Guvern să orienteze banii pe care noi îi economisim spre alte proiecte ale Aradului. Dacă deputatul Tripa a tot spus de multe ori că nu înţelege de ce luăm fonduri europene îi explicăm foarte clar: folosim fondurile europene pentru acest drum iar banii economisiţi, dacă nu îi fură PSD cu complicitatea parlamentarilor de Arad, îi putem duce spre alte proiecte ale Aradului. Îl aşteptăm pe domnul Tripa, dacă este interesat de proiectele Aradului, să ne contacteze şi să îi explicăm cu mare răbdare cum se pot face investiţii şi cu ce poate să ajute Aradul, aşa poate evita să se facă de râs în faţa arădenilor”, a declarat Sergiu Bîlcea, preşedintele PNL Municipiul Arad.