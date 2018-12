Bîlcea: „Întrebări pentru senatorul «zero», Mihai Fifor”

„Atât ca ministru, cât şi ca senator, Fifor nu a reuşit să iniţieze un proiect pentru Arad şi arădeni”, a acuzat din strat preşedintele PNL Municipiul Arad în cadrul conferinţei de presă de marţi. Sergiu Bîlcea, preşedintele PNL Municipiul Arad, a adresat apoi o serie de întrebări pentru senatorul Fifor, care, potrivit liderului liberalilor, a simţit nevoia să se laude cu finanţarea sistemului de sănătate din Arad. „Domnul Fifor este pentru Arad senatorul «zero», zero proiecte, zero realizări. Domnul Fifor prezintă ca un mare succes finanţarea unor proiecte prin PNDL, fără să spună că Aradul este printre ultimele judeţe din ţară la alocările prin PNDL din partea Guvernului PSD, dar pe primele locuri la contribuţii la bugetul de stat. Vreau să îl întreb pe senatorul Zero: de ce aţi acceptat ca Aradul să fie pe ultimele locuri la alocările prin PNDL? De ce aţi acceptat ca Aradul să piardă banii pentru un RMN? De ce nu aţi făcut nimic ca Aradul să nu piardă 45 de milioane de euro, dar aţi acceptat că Bucureştiul să fie exceptat şi şi-a păstrat fondurile? Au trecut doi ani de la preluarea guvernării de către PSD, românii au plătit 70 de miniştri cu zero rezultate pentru Arad”, a declarat, pe acest subiect, Sergiu Bîlcea, în cadrul unei conferinţe de presă.