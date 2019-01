Bîlcea: „Mă bucur că domnul Tripa îşi asumă proiectele”

„Mă bucur că domnul deputat PSD Tripa a citit lista proiectelor propuse şi că şi-a asumat-o. Domnul Tripa nu a înţeles prea bine despre ce este vorba, a reacţionat agresiv şi deplasat, dar important este că are în mână lista proiectelor. Îi transmitem domnului deputat PSD şi celorlalţi colegi ai săi că am enunţat priorităţi ale Aradului şi ale arădenilor care pot fi susţinute din bugetul de stat. Sper că domnul Tripa şi-a amintit că va avea în dezbatere, în Parlament, bugetul naţional. Aici nu e vorba de PNL, PSD, Bîlcea sau Tripa, este vorba despre Arad şi proiectele care îi privesc pe arădeni. O parte dintre ele sunt promisiuni ale PSD, este adevărat, dar este timpul să trecem de la promisiuni la realizări. Deocamdată, Guvernul PSD are multe promisiuni şi zero realizări. Pe scurt, am luat act împreună cu opinia publică arădeană de faptul că parlamentarii PSD prin domnul Tripa şi-au asumat lista obiectivelor propuse de PNL Arad. Este momentul să demonstreze că sunt în stare să lupte pentru aceste obiective, să le cuprindă în buget şi să ducă la bun sfârşit proiectele enumerate. Guvernul PSD este dator Aradului, suntem printre principalii contributori la bugetul de stat, dar suntem trataţi fără respect de oamenii lui Dragnea. Nu cerem pomană, cerem să fim trataţi corect, să fie susţinute interesele Aradului”, a declarat Sergiu Bîlcea.