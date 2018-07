Birocrația i-a răpit șansa de a trăi! Călin Farcaș a murit după ce a strâns 200.000 de euro

S-a trezit în fiecare zi recunoscător pentru zilele pe care le mai are, a luptat, a protestat cu aparatul de oxigen lângă el, pentru a-şi apăra dreptul la viaţă, iar în cele din urmă s-a stins din viață, luni seara, la Institutul Marius Nasta din Capitală.. Totul după ce a strâns 200.000 de euro.

Suferea de hipertensiune pulmonară, afecţiune care îi afecta vasele de sânge din interiorul plămânilor. În ultimii doi ani a fost dependent de un aparat de oxigen şi ţintuit într-un scaun cu rotile. Singura lui şansă ar fi fost un transplant.

Nimeni nu trebuia să plătească pentru asta, nici măcar statul, cel căruia i s-au plătit taxele și contribuțiile sociale. Călin Farcaș a strâns cu ajutorul oamenilor cu suflet 200.000 de euro. În zadar, însă! A fost refuzat de toate clinicile deoarece ţara noastră nu şi-a mai prelungit înţelegerea cu Eurotransplant.

Cu doar trei zile înainte să moară, Călin a făcut o ultimă postare pe Facebook, de pe patul de spital, în care spune că nu mai are putere să lupte.

„Cu greu reuşesc să mă mai ţin de la o zi la alta să supravieţuiesc. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care mi-o mai dă ca să mă pot bucura de ea. Nu mai am putere să mă lupt şi cu statul, deşi singurul impediment pe care îl am este un acord cu o clinică din Europa să mă salveze. Este extrem de frustrant şi umilitor prin ce sunt pus să trec. Dacă eram membrul oricărui stat din Europa eram salvat până acum, nu mai era nevoie de atâta suferinţă şi disperare. Nu doresc nimănui să treacă aproape zilnic razant pe lângă sfârşit. După doi ani în care am privit moaretea direct în ochi…“, a scris Călin de pe patul de spital.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, spune că tânărul primise acceptul pentru transplant într-o ţară europeană, dar că a fost prea târziu să fie salvat.

„Există un protocol cu Eurotransplant, protocol care nu a fost semnat, pentru că România nu şi-a îndeplinit obligaţia. Abia anul acesta am început să disponibilizăm organele pentru Eurotransplant şi, după cum ştiţi, doi plămâni au plecat spre Eurotransplant. Adică protocolul a început să funcţioneze de anul acesta, de când am dat organe. Ministerul Sănătăţii a aprobat dosarul lui Călin, teoretic. Practic, nicio clinică din Eurotransplant nu l-a acceptat. Din presă am aflat că a fost acceptat la o clinică din India, însă e greu de spus dacă el ar fi rezistat drumului până acolo. (…) Eu am cerut un rezumat al dosarului lui, dar ştiam că starea lui era gravă încă de anul trecut”, a declarat, pentru MEDIAFAX, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.