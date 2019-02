Bizonul de la Tribunal: „Legea e pentru proști!”

Arad. Și mai grav este că acest șofer face asta zilnic fără ca să fie tras la răspundere. Totul, atenție, pe Bulevardul Vasile Milea colț cu strada Blajului, adică taman peste drum de Palatul Justiției. Este vorba de un autoturism Seat de culoare roșie, cu numărul de înmatriculare AR-25-NAD.

Ne întrebăm oare cât tupeu trebuie să ai ca să îți parchezi mașina așa? Nu am găsit niciun răspuns, așadar am hotărât să îl facem cunoscut pe acest bizon pentru că ne dăm seama că i se cam fâlfâie, la propriu, de reguli, de legislația rutieră, de ceilalți participanți la trafic căci de bun simț… e clar, nu are așa ceva.

Arădenii supărați pe acest bizon ne-au contactat și ne-au rugat să îl facem cunoscut, iar noi am dat curs acestei dorințe.

Vă lăsăm pe dumneavoastră, cititorii noștri, să trageți concluziile aferente gestului acestui nou membru din marea familie a bizonilor din Arad.