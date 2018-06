Black Eyed Peas la Untold

Trupa americană Black Eyed Peas va susţine singurul concert din Europa în acest an la Untold de la Cluj-Napoca, în ultima zi a festivalului care se va desfăşura în perioada 2 – 5 august.

Potrivit unui comunicat al Untold transmis luni, trupa a luat o pauză pe termen nedeterminat, participând doar la unele dintre cele mai speciale evenimente din lume. „Black Eyed Peas vor susține un show extraordinar la Untold. După succesul răsunător al turneelor The E.N.D, The Beginning, când au făcut sold-out stadioane în întreaga lume, trupa americană a luat o pauză pe termen nedeterminat, ulterior participând doar la unele dintre cele mai speciale evenimente din lume, precum finala Champions League, Billboard Music Awards sau concertul caritabil al Arianei Grande din Manchester. Untold ajunge, astfel, printre elite, fiind singurul festival din Europa care a reușit să-i convingă pe americani în acest an, pentru a le oferi un show de excepție fanilor săi”, se arată în comunicat.

Black Eyed Peas a fost premiată de mai multe ori cu discul de platină, deține șase premii Grammy și are peste 75 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. Fanii festivalului Untold care vor să-și mai ia bilete pentru ziua de duminică la concertul Black Eyed Peas pot achiziţiona 5000 de bilete la prețul special de 225 de lei plus taxe. Prețul întreg al biletelor pentru ziua de duminică va fi de 350 de lei plus taxe.