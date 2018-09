Blocaj pe piața animalelor

Crescătorii de animale din Arad sunt într-un mare impas. Stau cu mii de animale în ferme și n-au cui să le vândă. Mii de tăurași și berbecuți așteaptă să fie cumpărați, dar în acest an străinii nu mai vor carne din România. Situația fără precedent a fost prezentată de Ioan Martin, directorul Direcției Agricole și pentru Dezvoltare Rurală Arad. Acesta a punctat „am fost informat de un crescător de taurine că are 2.500 de tăurași crescuți, gata să fie vânduți spre sacrificare, dar nu are cui să îi vândă. O situație similară ni s-a semnalat și pe sectorul ovine, acolo unde un crescător s-a plâns că nu găsește cumpărători pentru cei 3 mii de berbecuți”.

Din păcate, se pare că în acest an piețele europene nu mai sunt interesate să cumpere animalele din România. Motivul nu se știe, iar o soluție nu se prea întrevede. „Nu aș ști ce s-ar putea face pentru ca acești crescători să își poată valorifica animalele. Noi nu putem să obligăm pe nimeni să le cumpere animalele, ceea ce se poate face la nivel de Minister s-a făcut: sunt fonduri disponibile pentru cei care vor să investească în centre de sacrificare și desfacere. Dar, subliniez, trebuie să existe și doritori să investească în acest sector pentru a se putea face investițiile”, a mai spus Martin.

Cert este că în acest moment crescătorii de animale riscă să bifeze un an dezastruos, cu pierderi însemnate, dacă nu vor găsi cumpărători în cel mai scurt timp. Iar anunțurile, cu zecile, publicate zilnic pe platformele online de vânzare stau ca dovadă a faptului că momentan piața animalelor nu are cumpărători.