„Blocajul de trafic în centrul Aradului, batjocură față de cetățeni”

„Suport, la fel ca și zeci de mii de șoferi arădeni, batjocura autorităților care nu sunt capabile să asigure un trafic fluent în centrul Aradului. Am mai semnalat faptul că modul cu totul neprofesionist în care se lucrează pe noi și noi șantiere în zona centrală provoacă neplăceri conducătorilor auto. Situația s-a agravat în ultimele zile. Am ajuns ca o distanță care în mod normal se parcurgea în câteva minute și asta la ore de vârf să consume acum mai bine de o oră de nervi, carburant consumat de pomană, poluare și timp, mult prea mult timp pierdut în coloanele de mașini de pe Bulevardul Revoluției. Și pentru a pune capac, în loc de fluidizare, s-au găsit meseriași care să blocheze și Calea Aurel Vlaicu cu marcaje făcute la vârf de trafic, nu la ore în care circulația rutieră este mult mai slabă. Cei care răspund de circulația orașului ar trebui să dea dovadă de respect față de arădeni și de eficiență, pentru că, am mai spus-o, scuzele nu țin loc de competență. În numele membrilor asociației noastre, al tuturor arădenilor care își doresc un oraș funcțional, atrag la modul cel mai ferm atenția conducătorilor Aradului că așa nu se mai poate. Dreptul la servicii edilitare eficiente îl avem cu toții și de el ar trebui să țină cont și cei care dau dovadă de totală lipsă de profesionalism când își organizează reparațiile, marcajele și șantierele din centrul Aradului, fără a ține cont de minime norme de organizare profesionistă a lucrărilor”, a declarat Samuel Caba, președintele ARCD.