Bogdan Boca (PNL): „Dăm startul finanțărilor pentru 2019!”

„Încurajez cât mai mulți tineri care desfășoară activități culturale, de voluntariat, sau care activează în asociații sportive, să se asocieze în organizații non guvernamentale, să scrie proiecte de finanțare și să acceseze programul pus la dispoziție de către Consiliul Local Municipal, suma disponibilă din bugetul local pentru anul 2019 fiind de 18.000.000 lei. Până în acest an, o serie de constrângeri legislative creau greutăți în demararea procedurilor privind acordarea finanțării, ajungându-se în situații absurde în care finanțarea proiectelor se făcea ulterior desfăşurării evenimentului sportiv pentru care se formula cererea de finanțare. În fiecare an din bugetul local se finanțează proiecte destinate culturii, tineretului și sportului, în două sesiuni de finanțare anuale. Odată cu noile reglementări legislative și cu votul dat marți, 4 decembrie, în Consiliul Local Municipal, procedura prin care Centrul Municipal de Cultură Arad acordă finanțări pentru proiecte ale asociaților culturale, sportive și de tineret se simplifică. Suplimentar, Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad prevede că această procedură va fi demarată începând cu această lună, nu ca și în anii trecuți când trebuia să așteptăm aprobarea bugetului național și local, aprobare care poate dura chiar și trei luni de zile”, a declarat Bogdan Boca, unul dintre consilierii liberali care au votat proiectul în Consiliul Local Municipal.