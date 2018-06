Bogdan Boca (PNL): „PSD – din nou vot negativ pentru parcarea subterană din Piața Avram Iancu”

Din cauza acestui blocaj creat de social-democrați proiectul are întârzieri de aproximativ un an, timp în care numărul autovehiculelor din municipiul Arad a crescut substanțial datorită măsurilor luate de PSD la nivel central, prin care au dat drumul la înmatricularea fără taxă a mașinilor second hand. Această măsură, pe lângă faptul că a creat o problemă ecologică, datorată noxelor și a poluării excesive, îngreunează traficul din municipiu și limitează șansele de a găsi un loc de parcare.

Suplimentar, cei din PSD, după ce au creat acest val de suprapopulare a parcului auto din România s-au opus amenajării parcării subterane din centrul orașului, proiect care ar fi rezolvat parțial această situație.

PNL va continua campania de strângere de semnături pentru realizarea acestui proiect, iar PSD va fi obligat să respecte voința arădenilor care își doresc această parcare în centrul Aradului” declară consilierul liberal, Bogdan Boca.