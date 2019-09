Boilere electrice pentru 37 de instituţii arădene

37 de școli, cămine de bătrâni sau centre de recuperare medicală din judeţul nostru vor fi dotate în perioada următoare cu boilere performante, graţie unui proiect derulat de Crucea Roşie în parteneriat cu Ariston Thermo România. Astfel, aproximativ 4.400 de copii și vârstnici din Arad vor beneficia de acces la apă caldă prin echiparea școlilor și centrelor de recuperare cu boilere donate de Ariston şi distribuite de voluntarii Crucii Roşii.

Primii beneficiari

Reprezentanţi ai celor doi parteneri au donat, miercuri, primele boilere la Centrul de Bătrâni de la Pecica. În perioada următoare, şi celelalte instituții cuprinse în proiect vor beneficia de restul de echipamente. Este vorba de: centrele de reabilitare de la Petriş, Vărădia de Mureş şi Cuveşdia, case de tip familial din Ineu, Liceul Tehnologic „Sever Bocu” de la Lipova, Grădiniţele nr.1, 3 şi PP din Lipova, Liceul Teoretic Sebiş, Grădiniţele PN şi PP de la Sebiş, Şcoala şi Grădiniţa din Prunişor, Şcoala şi Grădiniţa din Prăjeşti, Şcoala Gimnazială Bata, Şcoala Primară Ţela, Şcolile Gimnaziale din Birchiş, Căpâlnaş, Hălmagiu, Seleuş, Frumuşeni, Grădiniţa PP Frumuşeni, Liceul „Ioan Buteanu” Gurahonţ, Şcoala şi Grădiniţa Moroda, Liceul Teoretic Cermei, Şcoala şi Grădinita Şomoşcheş, Scolile Gimnaziele Grăniceri, Şiclau, Şicula, Gurba, Chereluş, Ususău, Zărand, Cintei, Olari, Grădiniţa PN Şicula și Club Sportiv Şicula.

„Suntem de părere că nimeni nu ar trebui să fie privat de simplul acces la apă caldă menajeră, mai ales copiii sau vârstnicii. Prin această campanie, împreună cu partenerul nostru Ariston Thermo România ne-am propus să acoperim cât mai mult din nevoia de apă caldă resimțită în prea multe unități de învățământ și centre locative din Arad” – spune dr. Beniamin Dragoș, președinte al filialei arădene de Cruce Roșie.

„Ariston Thermo România își continuă misiunea de a aduce confortul în zonele unde acesta pare imposibil de atins. Alături de Crucea Roșie Română, venim în sprijinul comunităților defavorizate, donând boilere performante care vor face traiul de zi cu zi mai ușor pentru mii de oameni. Ne bucurăm la gândul că, prin contribuția noastră, viața va deveni mai confortabilă pentru mulți semeni nevoiași” – precizează Cătălin Drăguleanu, Country Manager Ariston Thermo România.

„Comfort Challenge”

Prin campania derulată de Crucea Roşie în parteneriat cu Ariston, sute de instituții de învățământ, cămine de bătrâni sau centre de recuperare medicală din 20 de judeţe primesc, de-a lungul acestui an, boilere electrice performante cu capacitatea între 30 şi 100 de litri. Acțiunea face parte din proiectul Ariston Comfort Challenge, prin care compania și-a propus să aducă confortul chiar și acolo unde acesta pare greu de atins, iar prima misiune Ariston în acest sens a avut loc chiar în inima Groenlandei, în insula Disko. Astfel, într-un mediu natural extrem a fost construită „Ariston Comfort Zone”, o casă inovatoare de tip modular, cu scopul de a oferi adăpost echipelor de cercetători de la Universitatea din Copenhaga care studiază an de an schimbările climatice.