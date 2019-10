Botoș, co-semnatar al unei rezoluții europene

ARAD. Vlad Botoș, președinte USR Arad și europarlamentar, a transmis un comunicat de presă cu referire la impactul comunismului în Europa, fiind co-semnatar al unei rezoluții ce condamnă regimurile totalitare.

„Comunismul impus de URSS a distrus aproape în întregime societatea așa cum o știau părinții, bunicii și străbunii noștri. A rupt legăturile cu trecutul pentru a înlocui totul cu propagandă, cu neîncredere, cu ură și dușmănie. A răpit visele multor generații, iar urmele a peste 40 de ani de reeducare se văd și se simt dureros de tare chiar și la 3 decenii distanță.

Auzind poveștile vreunui străbunic supraviețuitor, văzând oameni precum Mihai Șora, educați la școala veche, dinainte de război, ne putem face o vagă idee asupra a ceea ce am pierdut: demnitate, înțelegere, colaborare, respect. Cuvinte de care comunismul și-a bătut joc și le-a golit de semnificație. Acum 10 zile Parlamentul European a votat o rezoluție istorică prin care comunismul este pus acolo unde ii e locul, lângă nazism, o altă ideologie distructivă pentru care genocidul a fost doar un instrument de lucru. Două ideologii criminale bazate pe ură. Ura de clasă și ura de rasă.

Un moment istoric, pe care îl așteptăm demult. Această rezoluție ar trebui să fie un moment de nou început pentru noi, est europenii. Mă bucur foarte mult că am putut fi co-semnatar a acestei rezoluții istorice. O rezoluție pe care am dezbătut-o înainte de plen într-un mod foarte lucid, argumentat și onorabil în grupul politic Renew Europe. Două lucruri întunecă satisfacția de a vedea recunoscută condamnarea comunismului. Aș fi dorit ca în momentul în care a fost votat acest document solemn să fie prezenți în sală toți europarlamentarii români și aș dori să văd condamnarea comunismului și interzicerea acestei ideologii distructive și în România. Nu pot decât să spun că mă bucură recunoașterea pericolului comunist și că voi face tot ce-mi stă în putință ca democrația să nu mai fie pusă in pericol”, a subliniat europarlamentarul Vlad Botoș.