Botoș, la 9 ore după terminarea votului: „Salvarea României este un maraton”

Candidatul Dan Barna s-a clasat pe poziția a treia, ratând astfel intrarea în turul doi. La nivel național Barna a strâns 13.9% din sufragii, Aradul fiind la rândul lui un județ unde, potrivit rezultatelor parțiale, Barna nu a trecut de 14 procente.

În dimineața acestei zile, în jurul orei 6:00, președintele USR Arad, europarlamentarul Vlad Botoș, a transmis și un prim mesaj public. „În 2016, când am început acest proiect, am știut exact la ce ne înhămăm. Am știut exact cât de greu va fi să schimbăm mentalități, să schimbăm un sistem putred, un sistem care dăinuie de peste 30 de ani la conducerea statului sau în anumite părți ale societății încă de 70 de ani. Aseară noi, cei din USR PLUS, nu am pierdut și nu am fost învinși. În schimb am primit o lecție pe care o vom învăța. Vom încerca să greșim mai puțin, nu vom dezamăgi, vom învăța mai bine. Vom fi mai pregătiți pentru următoarele alegeri din 2020. Vă mulțumim tuturor pentru efortul vostru în acest proiect îndrăzneț, atât de necesar, cel al Salvării României. Vă mulțumim că ne dați energia să continuăm. Vă mulțumim pentru dedicare, pentru implicare, pentru curaj. Dan Barna a făcut un efort incredibil în ultimele luni. Ne-a inspirat pe toți, a tractat această campanie pur și simplu după el. Acest om hotărât, demn și fain, merită toată considerația noastră. Salvarea României va continua, fiindcă acest deziderat nu este doar despre noi. Acest proiect este (și) despre în ce fel de țară vrem să trăim, iar eu unul îmi doresc: Țară ca Afară”. Este mesajul lui Botoș, publicat pe rețelele de socializare.

Cu siguranță atât USR cât și PLUS vor trage concluziile acestui scrutin, urmând să decidă cum vor acționa pentru alegerile locale și cele generale de anul viitor. Dacă se va lăsa cu demisii, cu ruperi de alianțe și schimbări, rămâne de văzut, dar în mod clar USR, alături de PLUS, nu a reușit să mențină votul emoțional obținut la alegerile din mai.