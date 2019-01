Botoș: România are nevoie de o altă guvernare!

ARAD. Vestea închiderii fabricii Nestle din Timișoara are ecouri și pe plan politic local. Președintele USR Arad, Vlad Botoș, consideră că „plecarea unor mari companii din România, cauzată de deteriorarea mediului de afaceri, este responsabilitatea guvernării PSD-ALDE”.

„Recent, un producător anunță că își închide porțile după o prezență de 24 de ani în România. O companie care asigură salarii pentru 400 de persoane, taxe locale, impozite și contribuții pe salarii, venituri pe orizontală. Două mari companii din domeniul automotive și-au anunțat închiderea locațiilor de producție dintr-un oraș din Arad la finele acestui an. Împreună au 4.000 de angajați. O altă companie din domeniul textil și-a închis porțile în 2018. Motivele relocării acestor producători nu sunt reducerea costurilor sau lipsa de personal. Aceste companii nu își mută producția în țări cu costuri de producție mai mici (Republica Moldova, Ucraina, Albania, Vietnam etc.). Aceste companii își mută producția în Ungaria, care are costuri de producție în medie cu 5-15% mai mari ca și în România, iar deficitul de personal este mai ridicat. Din surse foarte legitime vă pot spune că există o mare nemulțumire și nesiguranță a companiilor străine/dar și autohtone legat de guvernarea României, dar mai ales în ceea ce privește lipsa de predictibilitate fiscală. Rolul guvernării este să asigure reguli fiscale clare și predictibile, să construiască infrastructura de care au nevoie întreprinzătorii și să școlarizeze populația pentru a face față cerințelor unei economii care se dezvoltă rapid. Soluția este o altă guvernare, o clasă politică onestă, orientată spre satisfacerea interesului cetățenilor. USR va oferi această alternativă, suntem deciși să câștigăm fiecare din alegerile care urmează, deoarece situația actuală nu mai poate fi tolerată. România trebuie să se dezvolte, să asigure condiții decente de viață cetățenilor săi, iar asta nu se va întâmpla cu actualii politicieni”, explică Vlad Botoș, președintele USR Arad.