„Bube” mari la gunoi

ARAD. Gunoiul Aradului continuă să „pută”. Situaţia din jurul ei, cu firmele proaspăt intrate în judeţul nostru, la fel. Directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Arad, Adrian Ţolea, cel care se află în război deschis cu cei din conducerea Consiliului Judeţean Arad, face, prin intermediul unei comunicări, dezvăluiri şocante despre situaţia masterplanului de deşeuri, un proiect european în valoare de 30 de milioane de euro. Ţolea a trimis o adresă Consiliului Director al ADI Deşeuri şi celor din Adunarea Generală a Acţionarilor, adresă în care vorbeşte despre situaţia la zi pe cele cinci zone ale judeţului din punctul de vedere al operatorilor de salubritate.

Directorul ADI Deşeuri spune că nici măcar una dintre cele trei firme care adună gunoaiele din judeţul nostru nu fac ce trebuie. Iar cele mai mari probleme le-ar avea SC Grup de Salubritate Urbană SRL, care a câştigat licitaţia pentru colectarea deşeurilor din zonele 2 şi 5 ale judeţului Arad. „Am constatat lipsa autorizaţiei de mediu, a licenţei de operare pentru zonele menţionate, a autospecialelor asumate prin oferta declarată câştigătoare şi a investiţiilor (în integralitate) asumate; în urma monitorizării, pe teren, efectuată de către aparatul tehnic al Asociaţiei s-au întocmit, împreună cu primarii, mai multe procese verbale de constatare a absenţei echipajelor de colectare ale operatorului; totodată, precizez că în anumite localităţi (Lipova, Ghioroc, Savârşin, Socodor, Grăniceri, etc) serviciul de colectare s-a realizat folosind alte autospeciale, respectiv ale primariilor Săvârşin, Lipova sau Socodor; cele două autospeciale ale Consiliului Judeţean Arad colectează, în amestec, deşeurile menajere care includ deşeuri reziduale, reciclabile şi biodegradabile”, se arată în documentul lui Ţolea.

Şi dincolo

În ceea ce priveşte situaţia din zonele 3 şi 4, acolo unde operator este SC Activ Salubritate SA, directorul ADI Deşeuri spune că „am constatat lipsa autorizaţiei de mediu, respectiv a investiţiilor asumate (reglementate prin protocolul semnat şi prin actul adiţional care se va semna după aprobarea în consiliile locale)”. Ţolea merge mai departe şi îşi îndreaptă atenţia şi spre staţiile de transfer sortare: „la staţiile de transfer ale FCC Environment am constatat lipsa autorizaţiei de mediu şi am constatat că nu funcţionează cântarele cu care au fost dotate prin construcţie. La staţia complexă Ineu-Mocrea, câştigată de Activ Salubritate, am constatat lipsa autorizaţiei de mediu şi am constatat că nu funcţionează cântarul cu care a fost dotată staţia la momentul construcţiei”.

Atac şi la Retim

Nici societatea Retim, care operează pe zona 1 a judeţului, nu a scăpat de criticile lui Adrian Ţolea. Acesta spune că „am constatat că nu sunt preluate şi distribuite toate pubelele achiziţionate prin proiect de către CJ Arad. Totodată, precizez că Staţia de Sortare Arad nu este funcţională şi inclusă în Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor, aşa cum a fost prevăzut în proiect”. Directorul ADI Deşeuri loveşte în plin în cele două societăţi de pe zonele 2, 3, 4 şi 5 deoarece…, după cum a declarat chiar el, nu el este cel care a încheiat contractele cu GSU şi Activ Salubritate, Ţolea fiind dat afară la momentul respectiv. Ulterior, în baza unei sentinţe judecătoreşti, a fost repus pe funcţie.