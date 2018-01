Buget adoptat cu scandal

Vineri, 26 ianuarie, a fost adoptat bugetul Judeţului Arad pe anul 2018. Toată lumea se aştepta ca aleşii judeţeni să se contreze în declaraţii, dar situaţia a degenerat pe alocuri. Lucrurile s-au precipitat încă de la începutul şedinţei, când consilierii nu s-au înţeles nici măcar asupra ordinii de zi. După ce s-a stabilit, într-un final, modul în care vor fi votate proiectele de hotărâre, a fost linişte. Asta până când s-a discutat despre… bani. Mai precis, despre împărţirea lor. Primul capitol atacat de către consilierii judeţeni din opoziţie s-a referit la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale. Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad a întocmit un proiect prin care a propus ca toată suma, respectiv zece milioane de lei, să fie folosită pentru întreţinerea drumurilor judeţene. Numai că aleşii PSD au propus ca şi comunele să primească bani pentru drumuri. „Noi propunem ca 5,5 milioane de lei să meargă spre finanţarea drumurilor comunale. Sunt mai multe unităţi administrativ-teritoriale care au depus cereri de finanţare, dar nu primesc niciun leu”, a spus consilierul Alin Pop. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad, Sergiu Bîlcea, a intervenit şi a anunţat că banii alocaţi drumurilor judeţene sunt şi aşa prea puţini. „În anul 2016 am avut 15 milioane de lei pentru întreţinerea drumurilor judeţene. În 2017 aproximativ 12 milioane. Acum avem doar zece milioane. Gândiţi-vă că din banii aceştia trebuie să întreţinem 1.200 de kilometri de drumuri judeţene. Suntem conştienţi că şi comunele au nevoie de fonduri, dar chiar nu avem de unde să alocăm bani”, a spus Bîlcea.

„Împărţim sărăcia”

În discuţie a intrat şi preşedintele CJA, Iustin Cionca. Acesta a declarat că „noi împărţim acum sărăcia. Ne batem în declaraţii şi acuze pe sume de 25.000 de lei? Ăştia-s bani?”, a întrebat retoric Cionca. Conducerea CJA a început să arunce cu acuze spre Guvernul României, care ne-a alocat sume derizorii, dar a lansat şi atacuri spre parlamentarii PSD de Arad care, spun cei din şefia Judeţului, nu au susţinut adoptarea unor amendamente la bugetul naţional, amendamente prin care şi judeţul nostru să primească bani mai mulţi. Imediat după aceea a urmat un scandal general, cu acuze şi jigniri trimise dinspre o tabără înspre alta. Pesediştii au susţinut că, de fapt, Guvernul nu a mai alocat fonduri Consiliului Judeţean, ci le-a trimis direct unităţilor administrativ-teritoriale. Aşa, ar fi fost din joc CJA, care, au susţinut consilierii PSD, ar împărţi banii pe criterii politice. Cionca şi Bîlcea au contestat declaraţiile celor din opoziţie, declarând că, de fapt, Aradul a fost pus la colţ de Executivul de la Bucureşti. A fost nevoie ca preşedintele Iustin Cionca să taie microfoanele în două rânduri pentru a opri „iureşul” din şedinţa CJA. La vot, pesediştii au fost împotriva împărţelii făcute de Consiliul Judeţean pe drumuri. Apoi a urmat discuţia despre bugetul judeţului.

Se caută bani

Nici bugetul general al Judeţului Arad nu a fost adoptat în linişte. Aici nu au fost prea multe intervenţii, dar consilierul Marius Sulincean a cerut conducerii CJA să facă rost de mai mulţi bani pentru sănătate. „Am văzut că în bugetul Centrului Cultural Judeţean Arad există suma de 2,3 milioane de lei pentru organizarea evenimentelor. Am putea să încadrăm toate aceste evenimente în suma de un milion de lei, iar restul de 1,3 milioane să le trimite spre Spitalul Judeţean. Părerea mea este că sistemul de sănătate are nevoie mult mai mare de bani decât evenimentele Centrului Cultural. Am avut discuţii cu primari din judeţ care s-au arătat dispuşi să finanţeze ei aceste evenimente”, a spus Sulincean. Răspunsul preşedintelui CJA nu s-a lăsat aşteptat: „vă rog să formulaţi clar de unde vreţi să luăm banii. Centrul Cultural are un calendar al acţiunilor, fiecare fiind bugetată separat. Trebuie să îmi spuneţi clar de unde să luăm banii, la care evenimente să renunţăm. Dar, dacă vreţi să renunţăm la evenimente, trebuie să vă asumaţi acest lucru, să ieşiţi în faţa oamenilor şi să vă asumaţi faptul că aţi solicitat anularea acţiunilor”. Până la urmă, ambii „combatanţi” au renunţat, iar bugetul a fost adoptat fără amendamente.

Împotrivă

Nemulţumiţi de faptul că nu au reuşit să îşi impună amendamentele, consilierii de la PSD au votat împotriva proiectului de hotărâre care a vizat bugetul Judeţului Arad pe anul 2018. Cu toate acestea, bugetul a fost adoptat prin votul majorităţii din Consiliul Judeţean.