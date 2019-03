Bugetul Aradului pe 2019, la fel ca în anul 2013!

La o zi după ce Primăria a afişat la transparenţă proiectul de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad şi cel privind adoptarea Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2019, primarul Gheorghe Falcă a organizat o conferinţă de presă în care a prezentat cele două teme.

Repartiţie

Bugetul general de venituri şi cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2019 este în sumă totală de 562,6 milioane de lei, adică 120,6 milioane de euro. Bugetul este compus din: bugetul local – 545,7 milioane de lei (117 milioane de euro), bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local – 75,4 milioane de lei (16,2 milioane de euro), bugetul fondurilor externe nerambursabile – 1 milion de lei (0,2 milioane de euro), transferuri între bugete – se scad 59 milioane de lei (12,8 milioane de euro).

În ceea ce priveşte ponderea categoriilor de venituri la bugetul local, lucrurile stau astfel: cote defalcate din impozitul pe venit – 47%, venituri fiscale – 34%, subvenţii de la bugetul de stat – 8%, venituri nefiscale – 6%, venituri din FEN postaderare – 3%, taxe speciale – 1%, sume defalcate din TVA – 1%. La cheltuielile bugetului local, ponderea capitolelor arată astfel: cultură, recreere şi religie – 22%, transporturi – 13%, locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – 12%, autorităţi publice – 11%, asistenţă socială – 10%, învăţământ – 9%, combustibili şi energie – 8%, protecţia mediului – 6%, sănătate – 4%, ordine publică şi siguranţă naţională – 2%, alte servicii publice generale – 2%, dobânzi – 1%.

Pierdere de 12 milioane euro pe 2019

„Astăzi am prezentat bugetul pe anul 2019. El este în acest moment la transparenţă, vom avea o dezbatere publică. Bugetul este în 2019 mai mic decât cel din 2018, cum cel din 2018 este mai mic decât cel din 2017. Se confirmă încă o dată că, prin măsurile guvernamentale, Aradul a pierdut în acest an 12 milioane de euro, cum a pierdut anul trecut 16 milioane de euro. În doi ani de zile, am pierdut 28 de milioane de euro, bani care trebuiau să meargă în investiţii. Pe o astfel de evaluare de 28 de milioane de euro am fi realizat în doi ani un mare spital modern sau am fi reabilitate şase din cele mai mari licee din municipiul Arad sau am fi reabilitat două cartiere, în zona drumurilor. Bugetul confirmă criza din România, criza prin care Guvernul a luat bani de la localităţi şi i-a dus în sistemul centralizat. (…) Noi sperăm să compensăm această lipsă de bani cu fonduri europene. Anul trecut am accesat 99 de milioane de euro, estimăm să ajungem la 136 de milioane de euro, plus ceea ce va începe în centrul Aradului pe zona de canalizare, apă, vom avea 36 de milioane de euro” – a precizat primarul Gheorghe Falcă.

90% din investiţii, din excedent

Investiţiile reprezintă 32% din bugetul general şi se referă la următoarele categorii de lucrări: lucrări în continuare – 84% (152 milioane de lei), achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli – 14% (26 milioane de lei) şi lucrări noi – 2% (3 milioane de lei). 89% din investiţii sunt din bugetul local şi excedentul bugetar (161,3 milioane de lei), 8% sunt investiţii din proiecte (14,2 milioane de lei), 2,5% sunt investiţii din transferuri (4,5 milioane de lei) şi 0,5% sunt investiţii din venituri proprii (1 milion de lei).