Bugetul Aradului, „tăiat” încă o dată

Consiliul Judeţean Arad nu va avea prea mulţi bani anul acesta. Singurele investiţii, puţine, vor fi realizate din economiile din anii trecuţi. Asta pentru că, spun cei de la CJA, ultimele informaţii referitoare la banii care vor fi alocaţi judeţului sunt mult mai puţini decât estimările făcute acum câteva săptămâni. Asta după ce, spun tot reprezentanţii Consiliului Judeţean, Guvernul a decis să ocolească toate consiliile judeţene şi să aloce unele fonduri direct către primăriile de comune şi oraşe, fără ca acestea să mai fie „filtrate” prin instituţiile judeţene.

„Potrivit cifrelor primite chiar azi (n.r. miercuri), fondurile pe care le primim de la bugetul de stat sunt cu 45 la sută mai mici decât estimările de acum câteva săptămâni”, a spus Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad. Acesta spune că Guvernul a făcut „excepţie de la legea” care spune că fiecare consiliu împarte către localităţi banii proveniţi din cota de 20 la sută.

În momentul acesta, spune Cionca, bugetul total de venituri este egal cu bugetul care acoperă cheltuielile de funcţionare. Cum s-a întâmplat aşa ceva? Ne explică tot preşedintele CJA: „Potrivit legii, unităţile administrativ-teritoriale care nu îşi colectau veniturile proprii, respectiv impozite, amenzi sau alte taxe, erau sancţionate. Iar sancţiunea se referea exact la distribuirea cotei de 20 la sută. Practic, fondurile ajungeau la consiliile judeţene, iar de aici se finanţau localităţile care desfăşurau diferite proiecte pe fonduri europene ori fonduri guvernamentale, proiecte care aveau nevoie de susţinere financiară. Acum banii vor fi alocaţi, spune Guvernul, direct către primării. Vom vedea şi ce fonduri vor trimite către administraţiile locale”, a spus Cionca.

Acesta a mai explicat faptul că, înainte, se stimula dezvoltarea. Acum, indiferent că sunt „harnice” sau nu, primăriile vor primi direct anumite sume de bani. „Noi încercam să stimulăm cu aceste fonduri depunerea de proiecte. Localităţile care implementau proiecte pe fonduri nerambursabile primeau de la CJA bani pentru cofinanţare sau pentru întocmirea documentaţiilor. Acum nu mai sunt stimulate investiţiile”, crede Cionca.

Lucrări, din excedent

Problema cea mare este că, în acest an, CJA nu va beneficia de fonduri pentru investiţii. „Banii pentru dezvoltare au fost mutaţi spre capitolul de funcţionare, odată cu creşterea salariilor. Este un lucru bun că veniturile au crescut, dar Guvernul trebuia să şi crească sumele alocate în teritoriu. Pentru că acum banii gândiţi pentru investiţii sunt mutaţi spre plata salariilor. Iar această problemă nu este doar la Arad, ci la toate consiliile judeţene. Am vorbit cu mai mulţi preşedinţi, inclusiv din PSD, care sunt nemulţumiţi de atitudinea Guvernului”, a mai declarat preşedintele CJA. Dacă este să vorbim despre investiţiile care vor fi derulate în acest an în judeţul Arad, trebuie precizat că acestea vor fi puţine şi vor fi realizate cu banii economisiţi anii trecuţi. „Norocul nostru este că avem un excedent bugetar pe care îl vom direcţiona spre investiţii în acest an. Dar la anul nu vom mai avea bani să lucrăm, dacă nu se schimbă ceva. Guvernul va trebui să ia o măsură”, a spus Iustin Cionca.

Fără „Poliţia Lucrărilor”

Una dintre măsurile luate de şefii CJA este renunţarea la înfiinţarea Corpului de Control, aşa-zisa „Poliţie a Lucrărilor”. „Simţeam că se pierd bani în anumite investiţii, am vrut să avem un control pe lucrările desfăşurate în judeţul Arad. Dar acum, dacă nu mai avem investiţii, nu mai avem ce controla. Aşa că am decis să opresc demersurile de înfiinţare a Corpului de Control”, a mai anunţat preşedintele CJA.