Bugetul judeţului intră în linie dreaptă

Încep să se limpezească lucrurile în administraţia publică. După ce Parlamentul a adoptat bugetul naţional, acum vine rândul consiliilor judeţene să îşi voteze veniturile şi cheltuielile pe 2017. În ceea ce priveşte bugetul Consiliului Judeţean Arad, cel mai probabil acesta va fi adoptat în prima decadă a lunii martie.

„Acum se fac ultimele completări, după care va fi pus la transparenţă. Ulterior, estimăm noi că, în aproximativ trei săptămâni, va fi supus votului”, ne-a declarat Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean. Dar, chiar dacă birocraţia a intrat în linie dreaptă, cei de la CJA se plâng de faptul că sumele alocate investiţiilor în acest an vor fi mai mici. „În linii mari, bugetul este cam acelaşi ca şi anul trecut. Doar că, odată cu creşterile salariale, scad foarte mult banii alocaţi pentru investiţii”, ne-a mai spus Bîlcea.

Totuşi, au fost trasate câteva direcţii importante spre care va merge „averea” judeţului. Este vorba despre infrastructura rutieră şi Spitalul Judeţean Arad. „Avem prinse în buget fonduri pentru proiecte de modernizare a drumurilor judeţene. Ar fi vorba despre documentaţia necesară drumurilor care vor fi modernizate pe fonduri europene, respectiv Arad-Şiria-Pâncota-Buteni şi drumurile din zona de graniţă cu Ungaria, care vor fi reabilitate pe fonduri transfrontaliere. Dacă vorbim despre infrastructura rutieră, trebuie menţionat faptul că o sumă de bani va merge şi pe tratamente ce vor fi aplicate pe şosele pentru a prelungi durata de viaţă a acestora. Un alt domeniu în care vom investi în acest an este sănătatea. Este nevoie de bani la Spitalul Judeţean. Avem în vedere reabilitarea secţiei de Infecţioase şi relocarea Oncologiei în clădirea de pe strada Vicenţiu Babeş. Din păcate, cam astea sunt proiectele noastre importante din 2017. Nu am primit sume mai mari de la Guvern, aşa că mare parte din bugetul Consiliului Judeţean pe acest an va merge către cheltuielile de funcţionare”, ne-a mai declarat vicepreşedintele CJA.

Urmează celelalte

Imediat după ce va fi adoptat bugetul CJA, urmează ca toate unităţile administrativ-teritoriale să îşi adopte propriile bugete. Drept urmare, nu se poate vorbi despre demararea unor investiţii până în momentul în care bugetele nu vor trece de votul consilierilor locali din fiecare localitate. „Orice contract nou va putea fi semnat imediat după adoptarea bugetului”, a mai spus Sergiu Bîlcea.