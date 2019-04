Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, senatorul de Arad Mihai Fifor consideră drept o reuşită vizita ministrului sănătății, Sorina Pintea, la Arad.

„Vestea cea bună pe linie de investiţii este suplimentarea fondurilor pe care ministerul Sănătăţii îşi propune să îl aloce pentru unităţile medicale din Arad. Vorbim acum despre 10 milioane de lei pentru doatarea cu echipamente medicale în județul Arad, plafon pe care ministrul de resort a acceptat să îl majoreze de la 6 milioane, cât era prevăzut iniţial. Aceasta include evident finanțarea aparaturii imagistice pentru Spitalul Judeţean, la care se adaugă echipamentele solicitate pentru spitalele din Lipova, Ineu și Sebiș. Sunt exact aspectele pe care le-am sesizat în nenumărate ocazii, cunoscând doleanţele şi necesităţile unităţilor spitaliceşti din Arad. În urmă cu doar o săptămână am avut o întălnire cu conducerea Spitalului Judeţean, ocazie cu care consider că am lămurit o serie de aspecte privind perspectivele de dezvoltare. Tot ieri am reuşit să mai dăm o veste bună arădenilor și anume aceea legată de spitalul matern pentru că știm cu toții că Guvernul investește într-o maternitate nouă și nu doar o maternitate ci și într-un centru dedicat acestor lucruri prin Compania Națională de Investiții și astăzi i s-a ridicat doamnei ministru problema: CNI-ul ne ajută să facem clădirea și să facem partea aceasta de infrastructură dar am fost anunțați că nu suportă echipamentele medicale. Doamna ministru a preluat din zbor acest lucru și a promis sprijinul Ministerului Sănătății pentru dotarea maternului cu toate echipamentele medicale necesare de îndată ce acest spital va fi construit. Sănătatea este prioritatea zero a acestui Guvern, după cum o demonstrează și bugetul alocat în acest an, care beneficiază, de o creștere de 6 miliarde de lei comparativ cu 2018. Anul acesta, bugetul Sănătății este unul istoric care permite derularea de investiții și introducerea de programe noi.

În plan personal, voi continua să militez pentru rezolvarea problemelor, încă existente, în sistemul sanitar din Arad, pentru că oamenii merită cu adevărat un act medical de calitate care trebuie să se desfăşoare în condiţii optime”, afirmă senatorul PSD Mihai Fifor.