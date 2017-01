Bujăcanii și haita de zeci de câini

O haită de 40 de câini, spun arădenii, a pus stăpânire pe un colţ de cartier. Haita numeroasă îi exasperează pe arădenii din Bujac, îi deranjează cu zgomotul produs de lătratul lor și îi sperie în același timp, deoarece oricând atât adulții, cât și copii pot fi atacați. Nu o spunem noi, ci chiar cititorii noștri, care ne-au contactat pe adresa redacției în disperare de cauză. Este vorba de strada Orizontului, segmentul cuprins între străzile Mircea Vodă și Ulmului. Având în vedere numărul patrupedelor, este foarte probabil ca la un moment dat să se întâmple o nenorocire. O dramă care va mobiliza autorităţile şi îi va pune pe gânduri cel puţin pentru o vreme pe iubitorii de animale care hrănesc patrupedele de pe stradă.

Dar iată ce ne spune arădeanca R.M., din Bujac, unul dintre lcouitorii urbei care n-au sunat pentru a ne sesiza această problemă: „Suntem exasperați din cauza câinilor fără stăpân de pe strada Orizontului, de la colţul cu Mircea Vodă până la colţul cu Ulmului. Sunt vreo 40 de câini abandonaţi din cauza cărora ne e frică să ieşim pe stradă. Eu sunt iubitoare de animale, am un câine, dar… aşa ceva nu se poate!”.

Gerul a împrăștiat haita

Ca să ne convingem cu proprii ochi, ne-am deplasat în zona indicată. Strada Orizontului este de fapt prima stradă, din care pleacă partea sudică a cartierului Bujac. Într-o parte sunt casele, iar în cealaltă parte este câmp. Din păcate, putem numi această zonă începutul unei imense gropi de gunoi, o zonă asemănătoare cu dezastrul ecologic de pe Mărului. Grămezi de deșeuri casnice și de moloz sunt deja aruncate la întâmplare de arădeni pe partea cu câmpul. Am mai descoperit și un adăpost improvizat, locuit de oameni ai străzii chiar lângă o casă părăsită și în paragină. Revenind la subiectul nostru şi la cei 40 de câini de care vorbesc arădenii, la ora la care noi am vizitat zona nu am zărit decât trei – patru exemplare, cel mai probabil vinovat fiind gerul pătrunzător, care i-a făcut pe ceilalţi să-şi caute adăpost.

Cine se autosesizează?

Nu ne rămâne, momentan, decât să așteptăm ca organele abilitate să se autosesizeze în această privință și să rezolve cumva problema ridicată de bujăcani. Nu de alta, dar dacă chiar este adevărat, iar zeci de câini chiar sau aciuat în zonă, oricând se pot produce tragedii, deoarece se știe că atunci când câinii fac parte dintr-o haită devin agresivi. Vom reveni pe marginea acestui subiect, atunci când vremea se va mai încălzi, iar patrupedele.. vor ieşi la „plimbare”.