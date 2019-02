Bulj, redebut cu dreptul la FCC ICIM

La redebutul pe banca tehnică a echipei arădene, antrenorul sârb Bogdan Bulj a condus echipa arădeană spre un succes concludent, 70-52 (12-12, 18-16, 25-11, 15-13). „Felicit fetele pentu victorie, au avut o energie bună, au luptat exact cum le-am cerut, motivate, am ținut Târgoviștea la doar 50 de puncte marcate. Am avut o apărare bună, am oprit tranziția lor. Este o victorie foarte importantă pentru că ne încărcă moralul cu încredere. Trebuie să muncim foarte mult de acum încolo, iar acest rezultat ne obligă la mai mult în meciurile următoare” a declarat Bulj.

„Galben-albastrele” au avut cu 13 recuperări în plus față de adversare (46-33), iar procentajul la aruncările de două puncte a fost de 58% față de doar 33% al Târgoviștei, aspecte statistice care au pus capăt unei serii de șase înfrângeri consecutive. Principalele marcatoare de la Târgoviște au fost: Poole 15 (2×3) puncte, Kilin 10 (1), Coker 8 și Chivu 6, pentru FCC ICIM înscriind: Hadzovic 22 (1), Williams 14, Dzombeta 13 (1), Fodor 10 (1), Ardelean 5 (1), Lee 4 și Ciotir 2

Interesant este că în debutul în primul mandat ca antrenor principal la FCC ICIM, Bogdan Bulj reușea și atunci să obțină victoria. În 21 ianuarie 2017, Aradul se impuneau pe teren propriu, în fața CSM-ului din Târgoviște, scor 72-69.

Următorul joc în campionat pentru arădence – care mai au șanse reduse de a pătrunde între primele patru clasate – este programat tot în deplasare, în 17 februarie, la Brașov.