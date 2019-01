Burdgess a semnat cu gruparea Slavia Praga

Nu a (mai) fost pe placul oficialilor de la FCC ICIM, dar și-a găsit repede loc într-un campionat mai puternic. Este vorba de baschetbalista americană Leeza Burdgess, care în 3 ianuarie părăsea, pe cale amiabilă, formația arădeană, iar în doar două zile a semnat cu Slavia Praga, ocupanta locului 7 în prima ligă din Cehia. Pivotul de 28 de ani se alătură astfel unei echipe pentru care mai evoluează o jucătoare trecută pe la Arad, americanca Brandi Wintage.

În ceea ce privește echipa de pe Mureș, reamintim că antrenorul Miljan Medvedj a intenționat să își prezinte demisia după eșecurile neașteptate, de pe propriul teren, cu CSM Târgoviște și Olimpia Brașov, însă conducerea clubului nu a acceptat această variantă, ajungându-se la concluzia unei „reîmprospătări” a lotului. Alături de Burdgess, principala recuperatoare, Aradul a mai renunțat, recent, la o altă sportivă de peste Ocean, A’Lexus Harrison.

Sâmbătă, la Cluj

„Galben-albastrele” vor susține primul meci în noul an sâmbătă, 12 ianuarie, pe terenul formației „U” Cluj-Napoca. Ocupantă a ultimului loc (7) în Grupa Roșie a Ligii Naționale, echipa „șepcilor roșii” a suferit în prima rundă programată în 2019 o adevărată corecție pe propriul teren, 54-96 cu campioana ultimelor trei ediții, Sepsi Sf. Gheorghe. În celelalte jocuri CSM Satu Mare vs. Olimpia Brașov 90-79 și Phoenix Constanța vs. CSM Târgoviște 43-58.

FCC ICIM ocupă locul 5, cu 16 puncte adunate după 4 succese și 8 înfrângeri, depășind doar formațiile din Constanța (14 pct.) și Cluj (13), în față fiind Sepsi (22), Satu Mare (22), Târgoviște (20) și Brașov (19).