Burse considerabile pentru olimpici la UAV

Dacă ai obţinut un premiu la olimpiadele naţionale sau internaţionale şi alegi să studiezi în ţară, la o universitate acreditată, poţi primi o bursă prin programul de granturi „Granturi pentru tinerii cercetători, Regele Carol I”. Ministerul Cercetării şi Inovării a decis să acorde burse cuprinse între 1.500 – 3.500 euro pe an celor care au obţinut locurile III, II sau I la olimpiadele naţionale sau internaţionale de ştiinţe, în perioada liceului. În plus, studenţii pot beneficia şi de 500 euro pe an pentru participarea la evenimente ştiinţifice internaţionale iar cei care fac parte din echipe de cercetare mai pot primi încă 3.500 de euro pe an per echipă.

Pentru tinerii de excepție

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este cuprinsă în acest program de granturi iar cei care aleg să studieze aici vor beneficia de aceste burse acordate de minister. „Este lăudabilă iniţiativa ministerului de a lansa acest program de granturi pentru cercetare-dezvoltare-inovare, adresat tinerilor de excepţie care decid să urmeze studiile în ţară. Îi aşteptăm pe aceşti tineri să se alăture colectivelor noastre pentru a demara şi lucra împreună la proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale”, a punctat prorectorul UAV, prof.univ.dr. Codruţa Stoica.